В то же время американский миллиардер заявил, что не оправдывает РФ.

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что Соединенные Штаты якобы помогли украинцам сместить "демократически избранного президента". Об этом он заявил в интервью журналисту Эндрю Россу Соркину.

Бизнесмен прямо не сказал, что речь идет именно о Революции достоинства. Однако он намекнул на то, что эту революцию организовали Соединенные Штаты Америки.

"Это агрессивные действия. И без помощи Государственного департамента США и других ведомств этого бы не произошло", – заявил Маск.

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В ходе этого же выступления Маск раскритиковал упрощенное "черно-белое" восприятие войны и призвал "проявлять эмпатию" не только к украинским военным на фронте, но и к российским оккупантам. В то же время американский миллиардер признал, что Россия является агрессором в войне против Украины. Он также заверил, что не оправдывает действия в России.

Отметим, что тезисы о "государственном перевороте" в Украине, который якобы "организовал Запад" для отстранения от должности беглого президента Виктора Януковича, постоянно продвигает российская пропаганда. Сам Маск ранее уже критически высказывался о Революции достоинства. В 2023 году он заявил, что хотя президентские выборы 2010 года и могли быть сомнительными, но "нет никаких сомнений, что в Украине произошел переворот".

Тогда в ответ на это советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что протесты во время Революции достоинства были проявлением свободы.

Другие пророссийские взгляды семьи Маска

Отметим, что отец американского миллиардера Эррол Маск регулярно ездит в Россию и посещает официальные мероприятия кремлевских пропагандистов. Также старший Маск в октябре прошлого года заявил, что не против получить российское гражданство. Он заявил, что это было бы для него "большой честью".

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