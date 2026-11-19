По технической части тоже ожидаются серьезные изменения.

Инсайдер и автор YouTube-канала AppleTrack показал дизайн юбилейного флагмана iPhone 20 Pro. Они основаны на серии утечек и слухов, появившихся за последнее время.

Если рендеры верны, устройство должно получить титановую раму в стиле iPhone Air и дисплей с закругленными краями со всех четырех сторон. Рамки вокруг дисплея якобы будут настолько тонкими, что практически исчезнут из виду при взгляде на смартфон спереди.

По имеющимся данным, поставлять OLED-панели для этой модели будет Samsung на эксклюзивных условиях. Технология Face ID будет полностью встроена под экран, благодаря чему вырез Dynamic Island уменьшится до небольшого отверстия исключительно для селфи-камеры.

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По технической части тоже ожидаются серьезные изменения. Литий-ионный аккумулятор уступит место кремний-анодному, а модуль основной камеры в iPhone 20 Pro и 20 Pro Max получит обновленный сенсор, выполненный по новому техпроцессу.

Ранее Apple уже открыто подтвердила разработку полностью "безрамочного айфона", о котором мечтал Стив Джобс. За прошедшие годы Apple добилась прогресса в достижении этой цели: сначала вышел iPhone X с безрамочным дисплеем, затем в iPhone 14 Pro "челка" уступила место Dynamic Island, а в прошлом году вышел iPhone Air с корпусом толщиной 5,6 мм.

Юбилейные iPhone должны выйти осенью 2027 года, По имеющимся данным, Apple готовит две модели юбилейного телефона, которые станут преемниками iPhone 18 Pro и 18 Pro Max. Таким образом компания сознательно пропустит название "iPhone 19".

По слухам, в 2027 году выйдут сразу шесть новых iPhone. Помимо iPhone 20 Pro и iPhone 20 Pro Max в разработке находятся базовый iPhone 18, iPhone Air 2, iPhone 18e и iPhone Duo 2.

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