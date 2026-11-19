Древний сборник с приметами имеет собственную версию насчет грядущих месяцев.

До начала зимы остались считанные недели, и фермеры надеются на обильные осадки, которые должны насытить влагой сухую почву. Однако старинный венгерский календарь содержит тревожное предсказание относительно грядущих месяцев, которое совершенно не совпадает с ожиданиями аграриев, пишет Agrofórum.

В древнем венгерском календаре под названием "Столетний предвестник", который вышел в свет в 1851 году и оставался популярным вплоть до конца Второй мировой войны, собраны погодные приметы на каждый год. Идею привязки прогнозов к планетам составители позаимствовали из "столетнего календаря" немецкого цистерцианского аббата Мауриция Кнауэра.

Согласно этой книге, текущий год Меркурия, который продлится до 20 марта 2027 года, обещает сухую и холодную зиму. Как отмечает портал Naptárak.com, проверивший точность древних наблюдений, ранее прогнозы о засушливости сбывались в 52% случаев, а о холодах – в 71%. Последний раз зима года Меркурия приходилась на 2019–2020 годы – тогда снег выпал почти исключительно в марте.

Видео дня

Впрочем, специалисты отмечают, что 90% старинных правил срабатывают лишь на уровне случайности, и только пять примет оказались точнее статистической погрешности. Поэтому шансы на сухую и морозную зиму 2026/2027 годов невелики. Тем более что современные метеорологи из-за природного явления "супер-Эль-Ниньо" прогнозируют на ближайшие месяцы, напротив, очень мягкую и богатую осадками погоду.

Народные наблюдения по конкретным датам также не предвещают сильных морозов:

День святого Альберта (15 ноября). Самая точная приметка, которая сбывалась в 76% случаев: "Если в день Альберта мороз, то холода будут затяжными". Поскольку в этом году 15 ноября морозов не было, затяжных холодов ждать не стоит.

День святой Елизаветы (19 ноября). Считалось, что если в этот день пойдет снег, зима будет мягкой. В древние времена к этой дате крестьяне должны были завершить посев озимой пшеницы и загнать скот с пастбищ.

День святой Екатерины (25 ноября). Согласно примете, если на Екатерину начнутся морозы, то на Рождество будет оттепель и слякоть.

День святой Люции (13 декабря). По погоде в течение 12 дней от Люции до Рождества в древности пытались угадать, каким будет каждый из 12 месяцев следующего года.

Погода в Европе

Ранее сообщалось, что Всемирная метеорологическая организация предупреждает об очень мощном Эль-Ниньо, пик которого придется на период с ноября по февраль. По прогнозам британской метеослужбы Met Office, Великобританию и северо-запад Европы этой зимой ждут более сильные дожди и штормы. Индию, Центральную Америку и юг Африки, напротив, может накрыть засуха.

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