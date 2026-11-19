Животное словно позировало перед фотографом.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали редкое животное – лошадь Пржевальского. Об этом сообщили в учреждении, опубликовав соответствующее фото.

На снимке на фоне леса можно увидеть животное, которое будто бы смотрит прямо на фотографа.

"Встречайте – лошадь Пржевальского! Не путайте с обычной лошадью: эта без седла, без подков и, главное, без начальника! Внешний вид суровый, характер независимый, а график работы – "сам себе хозяин", – говорится в сообщении.

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Становление популяции лошади Пржевальского в Чернобыльской зоне

Как писал УНИАН, лошадь Пржевальского – подвид дикой лошади, названный в честь своего первооткрывателя – путешественника Николая Пржевальского. В прошлом веке эти животные были истреблены в естественной среде обитания, однако сохранились в зоопарках. Впоследствии состоялась их реинтродукция в дикую природу. В частности, в конце 90-х годов в зону отчуждения перевезли трех жеребцов с Лозовского конезавода, 10 жеребцов и 18 кобыл – из заповедника "Аскания-Нова". В 2004 году в Чернобыльскую зону доставили еще 13 животных из киевского и одесского зоопарков, но их выпустили без акклиматизации – к сожалению, они погибли. Основу новой популяции составили два жеребца и 15 кобыл, с которых началось развитие популяции в зоне отчуждения.

В этом году, несмотря на несколько пожаров, бушевавших в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике, лошади там не только уцелели, но и пополнили свои ряды. Исследователи зафиксировали двух беременных кобыл и маленького жеребенка.

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