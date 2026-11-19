Маск заявил, что без Starlink "весь украинский фронт мгновенно рухнул бы".

Американский миллиардер Илон Маск похвастался своей помощью Украине, подчеркнув, что Россия одержала бы победу в войне, если бы Украина не имела доступа к системе спутниковой связи Starlink. Об этом он сказал в интервью The New York Times на саммите DealBook.

"Думаю, будет вполне справедливо сказать, что ни одно частное лицо не помогло Украине больше, чем я", – заявил Маск.

По словам Маска, когда Россия начала вторжение в Украину, она вывела из строя все средства связи: вышки сотовой связи, оптоволоконные линии и все системы спутниковой связи. И только Starlink россиянам не удалось отключить.

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"Если бы не Starlink, вся линия обороны просто развалилась бы из-за отсутствия связи, и Россия одержала бы победу. Так разве это, по вашему мнению, похоже на пророссийские действия?", – заявил Маск.

Он подчеркнул, что сейчас Starlink остается основой системы связи для украинских военных и для Украины в целом.

"Если бы мы отключили Starlink, весь украинский фронт мгновенно рухнул бы. Такие действия можно охарактеризовать лишь как чрезвычайно мощную поддержку Украины", – добавил миллиардер.

Ситуация со Starlink в Украине

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский заявил о новых проблемах с работой Starshield. Сбои наблюдались вдоль всей линии фронта и на временно оккупированных территориях. По его данным, действуют системные ограничения скорости Starshield на уровне 161 км/ч.

Аналитики подтверждают, что Россия активно использует существующие ограничения скорости спутниковой системы для нанесения ударов по энергетической инфраструктуре. Они используют площадки на оккупированных территориях для активного запуска дронов.

В то же время, по данным СМИ, в SpaceX сообщили Украине, что ограничение скорости Starshield якобы возникло из-за технических проблем и никакого преднамеренного введения ограничений не было.

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