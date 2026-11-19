Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 45,66 грн, а евро – 50,25 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 19 ноября, снизился на 15 копеек и составляет 45,70 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 25 копеек и составляет 50,40 гривни за евро.

В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 45,05 гривни, а евро – по курсу 49,40 гривни за единицу иностранной валюты.

Таким образом, купить 100 долларов в отделениях банка сегодня можно за 4570 гривень. 100 евро обойдутся в 5040 гривень.

Видео дня

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" в четверг снизился на 21 копейку и составляет 45,66 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также подешевел – до 50,25 гривни.

Курс валют в Украине – последние новости

НБУ установил на 19 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 45,20 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 14 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также укрепила свои позиции. Официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 49,57 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 29 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 12 копеек и составляет 45,78 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 45,09 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 26 копеек и составляет 50,46 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 49,57 гривни за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: