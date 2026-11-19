Трамп отметил, что "очень долго" обсуждал эту тему с Путиным.

Президент США Дональд Трамп во время выступления на трехсторонней встрече с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным снова коснулся темы войны в Украине.

Как сообщает CNN, Трамп позитивно оценил переговоры с Си и Путиным, и при этом назвал честью возможность находиться рядом с российским президентом, назвав его по имени.

"Для меня честь быть вместе с Владимиром", - заявил Трамп, обращаясь к Путину.

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Трамп также заявил, что лидеры сегодня обсудят "все мировые проблемы", в том числе и войну в Украине. При этом он упомянул, что "очень долго" обсуждал эту тему с Путиным.

Кроме того, Трамп выразил оптимизм по поводу того, что завершение войны в Украине может быть не за горами.

"Думаю, процесс идет. Полагаю, что он (Путин) – да и, надеюсь, другая сторона – хотели бы положить конец этой войне", – заявил он.

Трехсторонняя встреча в Китае

Ранее Трамп также заявил, что рассчитывает на помощь Китая в завершении войны между Россией и Украиной.

Тем временем президент Владимир Зеленский, комментируя саммит, отметил, что США и Китай обладают достаточным влиянием, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина прекратить войну против Украины.

"Если Китай и США введут санкции или заявят, что введут их, остановят экспорт и импорт между Россией и этими странами, это будет конец войны", – пояснил президент.

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