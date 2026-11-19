Он движется со скоростью почти 38 тысяч миль в час.

Космический аппарат Voyager-1, запущенный NASA в 1977 году, приблизился к рубежу, которого ранее не достигал ни один созданный человечеством объект. Как пишет The Independent, по расчетам космического агентства, зонд преодолел расстояние в один световой день от Земли. Окончательно подтвердить это ученые смогут после получения сигнала от аппарата, на что уйдет примерно сутки.

По данным NASA, Voyager-1 достиг этого расстояния в среду в 5:16 по восточному времени США (10:16 по Гринвичу). Один световой день – это расстояние, которое свет проходит за 24 часа. Оно составляет примерно 26 миллиардов километров.

Специалистам Лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнии придется подождать около суток, прежде чем они получат сигнал от зонда, который подтвердит достижение этого рубежа, а обсудить событие представители агентства планируют в четверг, говорится в статье.

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Руководитель проекта Voyager Сюзанна Додд назвала это достижение впечатляющим и призналась, что никогда не ожидала дожить до такого момента.

Voyager-1 – самый удалённый от Земли объект, созданный человеком. Он движется со скоростью почти 38 тысяч миль в час (61 тысяча километров в час).

В 2012 году аппарат пересек внешнюю границу гелиосферы – защитной оболочки из частиц и магнитных полей, создаваемой Солнцем, – и вышел в межзвездное пространство.

Его "близнец" Voyager-2 также был запущен в 1977 году, но достиг межзвездного пространства в 2018-м. По словам представителя Лаборатории реактивного движения NASA, недавние меры по экономии электроэнергии могут позволить обоим аппаратам поддерживать связь с Землёй ещё три-четыре года.

"Цель миссии – проводить научные исследования, и энергии хватит, чтобы нынешний набор научных приборов работал до 50-й годовщины запуска в следующем году. Что будет после этого, предсказать сложно. Это почти 50-летние космические аппараты, и всегда могут произойти непредвиденные события", – отметил представитель лаборатории.

В ходе своей миссии Voyager-1 пролетел мимо Юпитера и Сатурна – двух крупнейших планет Солнечной системы. Сейчас он продолжает собирать научные данные. В частности, его приборы зафиксировали слабый монотонный гул, вызванный постоянными колебаниями небольшого количества газа в межзвездном пространстве.

"Вояджер" непрерывно передает данные о магнитных полях, космических лучах и плазменных волнах. Мы получаем их на Земле каждый раз, когда антенны Сети дальней космической связи направлены на аппарат", – пояснила Додд.

Ранее в NASA отметили, что зонды серии "Вояджер" могут оставаться в зоне действия сети дальнего космического связи примерно до 2036 года – в зависимости от того, сколько энергии останется для работы передатчика.

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