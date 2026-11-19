Враг целенаправленно наносит удары по энергообъектам, на которых ремонтные работы уже почти завершены.

Россия атаковала объекты генерации, а также сети передачи и распределения электроэнергии в нескольких регионах Украины. В результате обстрелов по состоянию на утро 19 ноября остались без электричества потребители в пяти областях – Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Николаевской и Сумской.

Как сообщил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов на брифинге, в Харьковской, Сумской и Полтавской областях вынужденно применяются аварийные отключения из-за повреждения оборудования в результате вражеских атак

"Ремонтные бригады работают над восстановлением электроснабжения. Однако повторные атаки существенно затрудняют работы. Враг целенаправленно атакует энергообъекты, в частности те, на которых ремонтные работы уже почти завершены", – сказал Некрасов.

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Он также сообщил, что во время выполнения служебных обязанностей бригада энергетиков дважды подверглась вражеским атакам в Черниговской области, обошлось без пострадавших.

В настоящее время в большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а для промышленности – графики ограничения мощности.

Ситуация в энергетике Украины – последние новости

19 ноября в части областей Украины круглосуточно действуют плановые отключения электроэнергии. Для всех категорий потребителей применяются графики почасовых отключений от 0,5 до 3 очередей (что соответствует продолжительности отключений от 2 до 12 часов).

Руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип отметил, что некоторые крупные украинские города могут оказаться в режиме блэкаута до двух недель. Наихудшая ситуация с энергоснабжением складывается, в частности, в Киеве, Одессе и Днепре.

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