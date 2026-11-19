Энергетическая безопасность Европы будет зависеть от небольшого городка за полярным кругом.

Роль Норвегии и её нефтегазовой отрасли в энергетической безопасности Европы растёт на фоне нестабильной ситуации на Ближнем Востоке. Страна расширяет добычу на месторождениях на Крайнем Севере и усиливает военную безопасность в арктическом регионе всего в 400 километрах от территории России, пишет Bloomberg.

Перебои в поставках, вызванные войной между США и Ираном, поставили под сомнение надежность региона Персидского залива как поставщика, что побудило к поиску альтернативных источников энергии. Это придало новый импульс европейским усилиям по диверсификации энергоснабжения, начавшимся еще после начала полномасштабной российской агрессии против Украины.

Один из самых северных городов Европы и мира, норвежский городок Хаммерфест с населением всего 10 тысяч человек, оказался в центре усилий по поиску новых ресурсов в регионе. Он расположен на 1600 километров ближе к Северному полюсу, чем общепризнанная "нефтяная столица" страны Ставангер.

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На северной окраине города – на острове Мелькёя – расположен единственный в Европе завод по производству сжиженного природного газа. Газ поступает сюда по 143-километровому трубопроводу с месторождения "Снёвит" (Snøhvit), принадлежащего компании Equinor – это был первый морской добывающий проект в Баренцевом море.

Норвегия имеет более чем полувековой опыт добычи нефти и газа в Северном море – одной из самых суровых сред, где приходится работать людям. В настоящее время энергетическая отрасль продвигается в еще более суровые районы Арктики, что идет на пользу Хаммерфесту, который служит береговой базой для разведки и добычи в этом регионе.

Из 70 новых лицензионных участков для разведки, рассмотренных Норвегией в этом году, 38 расположены в Баренцевом море, у северного побережья. Государственная энергетическая компания Equinor ASA ежегодно направляет 7,4 миллиарда долларов на поддержку добычи на норвежском континентальном шельфе, причем половина этой суммы предназначена для северных районов.

В Equinor отмечают, что Европе потребуется больше нефти и газа, чем Норвегия способна экспортировать или поставить. Роль этой страны как надёжного демократического поставщика, способного удовлетворить этот спрос, значительно возросла, а это предполагает увеличение объемов добычи нефти и газа на уже существующих месторождениях и проведение геологоразведочных работ.

В последнем годовом отчете Норвежского директората по морским нефтегазовым ресурсам (Norwegian Offshore Directorate) северная часть Баренцева моря характеризуется как "регион с наибольшей вероятностью крупных открытий на норвежском шельфе" – здесь сосредоточено более 60% всех еще не разведанных ресурсов.

Угроза со стороны России

Параллельно с расширением энергетических проектов усиливается и военное присутствие в регионе, который считается критически важным для обороны. В настоящее время Осло рассматривает своего российского соседа как самую большую угрозу национальной безопасности.

К востоку от Хаммерфеста, в 180 км от российской границы, расположена военная база Порсангмоен, где базируется бригада "Финнмарк" (Finnmark Brigade), созданная в августе 2025 года для защиты самого северного региона Норвегии от России.

Россия не оставляет без внимания усиление Норвегией своих разработок: она регулярно направляет истребители в район нефтедобывающего объекта "Йохан Кастберг" (Johan Castberg) в норвежской части Баренцева моря. Кроме того, компания Equinor сталкивается с кибератакой, хотя прямого обвинения в адрес Москвы не прозвучало.

Деятельность других стран в Арктическом регионе

Между тем, другие страны также проводят активную политику в Арктическом регионе. В июне правительство США предложило права на аренду участков для добычи нефти и газа в Арктическом национальном заповеднике дикой природы на Аляске, а также пытается ослабить нормативные требования в отношении разведочного бурения.

В августе Китай открыл новый торговый путь в Европу через Арктику, а Россия развивает энергетическую и военную инфраструктуру вдоль Северного морского пути, все чаще используя его для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) в Китай. В марте Канада объявила о новой арктической стратегии, которая, в частности, предусматривает создание транспортного коридора для доступа к месторождениям стратегических полезных ископаемых.

Нефтяные месторождения в мире – последние новости

Турция недавно обнаружила около 135 миллионов баррелей нефти на двух новых месторождениях на юго-востоке страны. Их разработка должна помочь стране увеличить суточную добычу нефти в регионе до более чем 100 тыс. баррелей во второй половине 2027 года.

В середине августа Бразилия обнаружила крупное нефтяное месторождение, которое в стране уже назвали "паспортом в будущее". По предварительным оценкам, оно может содержать около 10 миллиардов баррелей нефти потенциальной стоимостью примерно 720 миллиардов долларов.

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