Акцию организовал назначенец Дональда Трампа.

В американском городе Атланта убрали огромный флаг России, который вывесили на арке местного музея "Миллениум-Гейт". Таким образом там хотели почтить память покойного посла РФ в США Александра Дарчиева. Об этом сообщает издание Axios.

На этой неделе неожиданная инсталляция вызвала волну возмущения в соцсетях. Группа жителей Атланты даже вышла на протест. В среду днем флаг в конце концов сняли.

В заявлении на своём сайте музей "Миллениум-Гейт" пояснил, что таким образом отдал дань памяти Александру Дарчиеву, послу России в США. Сам "Миллениум-Гейт" – это музей, расположенный в монументальной арке в Атланте.

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По данным издания, идея принадлежала Родни Куку-младшему. Он основал музей и является его президентом, а также возглавляет Комиссию по изобразительным искусствам, куда его назначил Дональд Трамп.

Российское посольство в США поблагодарило Куку за этот жест. Там также отметили, что председатель Комиссии по изобразительным искусствам и российский дипломат не раз встречались.

На этот поступок отреагировал временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник. Он подчеркнул, что чествование посла России стало чрезвычайно болезненным событием для украинцев, особенно для украинской общины Атланты.

"У многих из них есть родственники и друзья, которые живут под постоянной угрозой российских ракетных и дронных атак. Между тем российские дипломаты продолжают публично оправдывать захватническую войну своей страны против суверенного государства и ежедневный террор, который чинится над украинским народом. Это не абстрактный дипломатический вопрос. Это болезненная реальность для миллионов украинцев", – заявил Денис Сеник.

Как сообщает Axios, около 14:30 в среду подрядчик снял флаг, а прохожие встретили это аплодисментами.

Еще до демонтажа возле арки стоял 67-летний Майкл Пфаб с украинским флагом в руках. По его словам, он служил в армии США во времена президента Джимми Картера. Мужчина сравнил российский флаг на арке с тем, будто "Россия пришла воткнуть свой флаг на нашем берегу".

Посол РФ в США

Ранее, в марте 2025 года, Владимир Путин назначил Александра Дарчиева чрезвычайным и полномочным послом России в США. Одновременно он стал постоянным наблюдателем РФ при Организации американских государств в Вашингтоне. До этого Дарчиев возглавлял департамент Северной Америки МИД России, а ещё раньше был послом в Канаде. В конце февраля 2025 года он возглавлял российскую делегацию на переговорах с США в Стамбуле.

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