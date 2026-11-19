По словам американского президента, США и Китай хотят помочь урегулировать войну РФ против Украины.

Президент США Дональд Трамп после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным начал переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином. Также он высказался о войне в Украине, передает Reuters.

Американский лидер назвал главу КНР "другом" и отметил особые отношения между странами.

"Никто нигде не может сделать то, что можем сделать мы", – заверил Трамп.

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По его словам, США и Китай наладили справедливые отношения в области пошлин и восстанавливают баланс в торговле.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что США и Китай хотят помочь урегулировать войну РФ против Украины.

"Я рассчитываю на помощь Китая в связи с войной между Россией и Украиной. Я хотел бы, чтобы она закончилась. Думаю, в этом я вполне могу говорить от имени нас обоих", – отметил политик.

Он добавил, что встреча с Путиным заложила основу для будущей успешной трехсторонней встречи между РФ, США и Китаем.

Трамп подчеркнул, что намерен обсудить вопрос о прекращении войны в Украине во время предстоящей трехсторонней встречи с Путиным и Си Цзиньпином.

Другие заявления президента США

Также Трамп назвал встречу с Си Цзиньпином "великой победой" и заговорил о ядерном оружии. Он подчеркнул пышность, сопровождавшую его прибытие, которая контрастировала с более сдержанным приёмом других лидеров, в частности Путина.

"Это замечательный президент, один из самых выдающихся президентов Китая, и он никогда раньше не выезжал в аэропорт, чтобы встретить кого-то. И не только это – фанфары, красота, пышность, тысячи людей, маленькие дети, солдаты, всё это. Это было большое проявление уважения, и я это ценю. Это большая победа для нас. Это также большая победа для Китая", – заявил лидер США.

В то же время Трамп встретился с Путиным в Китае. Увидев российского диктатора, глава Белого дома указал на него и спросил: "А кто это?", и добавил: "Это мой друг. Рад тебя видеть!"

"У нас уже много лет прекрасные отношения – мы знаем друг друга давно, из этого может получиться много замечательного или, по крайней мере, начаться что-то хорошее", – сказал американский президент.

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