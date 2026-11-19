При этом он заяви, что в целом же, война в Украине никак не влияет на США.

Война в Украине приносит США прибыль посредством продажи оружия Европе для Киева.

Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп телеканалу Fox News. Он добавил, что Вашингтон продает оружие для Украины по полной цене.

"Мы не предоставляем скидок. Так что можно сказать, что мы на этом прекрасно зарабатываем", - заявил президент.

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В этом свете Трамп снова повторил свою давнюю мантру о том, что его предшественник Джо Байден якобы передал Украине $350 млрд наличными.

Примечательно то, что єта сумма не соответствует действительности, поскольку Конгресс США за все время одобрил для Украины около $175 млрд и значительная часть этих средств пошла американским оружейным компаниям, которые производили оружие для Украины, а не наличными Киеву.

Между прочим глава Белого дома упомянул, что украинцы отлично воюют, но в целом же, война в Украине никак не влияет на США.

Заявления Трампа об Украине

Трамп в последнее время сделал ряд заявлений о войне России против Украины и перспективах ее завершения.

В частности, 9 ноября в интервью CBS News он заявил, что после завершения войны у Украины может быть "несколько иная форма", намекнув на возможные территориальные изменения. В то же время он выразил уверенность, что война скоро закончится.

16 ноября Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы смягчает свою позицию по отношению к Украине.

Также Трамп заявлял о возможности заключения масштабного соглашения по завершению войны, которое может касаться не только Украины, но всей Европы.

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