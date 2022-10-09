Повреждение Крымского моста в результате взрыва 8 октября явно окажет значительное влияние на способность России поддерживать свои войска на юге Украины.
Как говорится в новом обзоре разведывательного сообщества министерства обороны Великобритании, эта способность и без того была ограниченной.
"Этот инцидент, вероятно, сильно ударит по Путину. Он произошел через несколько часов после его 70-летия, он лично финансировал и открывал мост, а строительным подрядчиком был его друг детства Аркадий Ротенберг", – отмечается в обзоре.Видео дня
В разведке Британии добавили, что железнодорожный переезд через Крымский мост был открыт для грузовых перевозок только в июне 2020 года, но он "сыграл ключевую роль в перемещении тяжелой военной техники на южный фронт во время вторжения" РФ в Украину.
Взрыв на Крымском мосту 8 октября: что известно
Утром 8 октября в сети появилась информация, что на железнодорожной ветке Крымского моста возник сильный пожар.
В РФ заявили, что на Крымском мосту после подрыва грузовой машины загорелся железнодорожный состав с топливом. В результате взрыв на Крымском мосту привел к тому, что загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.
Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что в результате взрыва на Крымском мосту произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки. В Кремле при этом сообщили, что президенту РФ Владимиру Путину уже доложили о взрыве на Крымском мосту, он создал комиссию.