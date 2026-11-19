Продать доллар можно в среднем по курсу 45,09 грн, а евро – 49,57 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 19 ноября, снизился на 12 копеек и составляет 45,78 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 45,09 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 26 копеек и составляет 50,46 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 49,57 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 45,70 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 45,55 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 50,60 грн/евро, а курс продажи – 50,20 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк Украины установил на 19 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 45,20 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 14 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также укрепила свои позиции. Официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 49,57 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 29 копеек.

Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов заявил, что до конца 2026 года основные курсовые колебания доллара на межбанковском рынке будут происходить преимущественно в пределах 45–46 грн. Несмотря на повышенный спрос на иностранную валюту и усиление военных рисков, пока нет достаточных оснований ожидать резкого и длительного обесценивания гривни.

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