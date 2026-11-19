Увидев российского диктатора, глава Белого дома указал на него и спросил: "А кто это?", и добавил: "Это мой друг. Рад тебя видеть!"

На полях саммита АТЭС в Шэньчжэне российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели отдельную встречу, которая длилась меньше часа.

Примечательно, что после встречи они не стали делать совместных заявлений для СМИ. Однако, как сообщил журналистам помощник диктатора Юрий Ушаков, стороны обсудили войну в Украине и вопросы двусторонних отношений.

Он даже детализировал, что после встречи, которая прошла хорошо и длилась 40 минут, Путин вышел в отличном настроении.

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В свою очередь Трамп вошел в переговорный зал в сопровождении государственного секретаря Марко Рубио и министра финансов Скотта Бессента, после чего тепло пожал руку Путину.

Увидев российского диктатора, глава Белого дома указал на него и спросил: "А кто это?", и добавил: "Это мой друг. Рад тебя видеть!".

"У нас уже много лет отличные отношения – мы знаем друг друга давно, из этого может выйти много замечательных вещей или по крайней мере начаться что-нибудь хорошее", – высказал мнение Трамп.

При этом, по данным американских СМИ, Трамп пообещал не заключать никаких соглашений по Украине без участия Киева.

Трамп в Китае: новости

18 ноября президент США Дональд Трамп прибыл в китайский город Шэньчжэнь для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). В аэропорту его лично встретил глава КНР Си Цзиньпин.

Главным политическим событием саммита должны стать трехсторонние переговоры Трампа, Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина, намеченные на 19 ноября. Это первая встреча лидеров трех стран в таком формате.

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