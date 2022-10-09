Представитель Белого дома не стал комментировать взрыв на российском мосту во временно оккупированный Крым.

Белый дом заявил, что продолжит вооружать Украину. В Вашингтоне отметили, что не видят признаки подготовки к применению российского ядерного оружия на украинской территории.

Об этом сообщает Reuters.

Официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби отказался комментировать взрыв на Крымском мосту.

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"Нам действительно больше нечего добавить к сообщениям о взрыве на мосту. Что я могу вам сказать, так это то, что Путин начал эту войну, и он может закончить ее сегодня, просто выведя свои войска из страны", - отметил Кирби.

По его словам, стороны должны найти способ договориться о прекращении войны, но Путин не пытается это сделать.

"Наоборот, призывом сотен тысяч резервистов, политической аннексией или, по крайней мере, попыткой аннексии четырех областей Украины, он продемонстрировал все признаки того, что он повышает ставки. Вот почему, откровенно говоря, мы почти ежедневно поддерживаем связь с украинцами и собираемся продолжать оказывать им помощь в обеспечении безопасности", - указал представитель Белого дома.

Кроме того, он сообщил, что у США сведений о подготовке к применению ядерного оружия Россией.

Ядерные угрозы Путина - что известно

21 сентября президент России Владимир Путин, говоря о ядерном оружии, заявил, что использует все имеющиеся средства в случае якобы появления угрозы территориальной целостности РФ.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Россия знает о тяжелых последствиях в случае применения ядерного оружия.

24 сентября вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен серьезно отнестись к угрозам президента РФ о возможности применения ядерного оружия. По его словам, война достигла "опасного момента".

28 сентября Зеленский призвал мировое сообщество действовать на опережение и не позволить России реализовать ее катастрофические сценарии. Президент призвал принимать превентивные меры к России, которая осуществляет ядерный шантаж.

30 сентября Столтенберг заявил, что ядерные угрозы Путина не остановят НАТО от поддержки Украины в освобождении ее территорий.

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