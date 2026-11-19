Транспортные маршруты в этом районе можно условно разделить на "горизонтальные" и "вертикальные".

Из-за поражения Крымского моста Черноморский флот фактически "заблокирован" в Черном море, а также заблокирован ряд портов. Об этом в эфире Radio NV заявил Дмитрий Плетенчук, пресс-секретарь Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, капитан второго ранга.

Отвечая на вопрос, как повреждение Крымского моста изменило обстановку в акватории Азовского моря и Керченского пролива, он отметил, что пути сообщения в этом районе можно условно разделить на "горизонтальные" и "вертикальные".

"Горизонтальные" – это те, которые обеспечивали сообщение между Краснодарским краем и оккупированным Крымом. Это артерия, которая позволяла россиянам перебрасывать всё необходимое в Крым, а из Крыма, например, дальше на левобережье Херсонской области", – сказал Плетенчук.

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Эта "горизонтальная" логистика и так, по его словам, находилась в довольно сложном состоянии. А теперь – паромы во время штормов ограничены в передвижении, автомобильное сообщение отсутствует, и остается только железная дорога.

"Поэтому это должно довольно существенно повлиять на возможности", – подчеркнул пресс-секретарь.

Говоря о "вертикальном движении" – из одного моря в другое, Плетенчук подчеркнул, что "теперь получается так, что из-за сооружения, расположенного в фарватере, проход фактически невозможен".

"Это означает блокировку портов на Азове, которых там достаточно. Плюс те оккупированные украинские порты, которые использует враг, – Мариуполь, Бердянск – это как минимум. Возможно, еще Геническ. Плюс те порты, которые находятся на реке Волге. Поэтому здесь уже проявляются экономические последствия", – объяснил эксперт.

Кроме того, он отметил и "вишенку на этом торте".

"Это Черноморский флот, который теперь фактически заблокирован в Черном море, и они тоже теперь из него выйти не могут. Не то чтобы они собирались, но такая возможность раньше, по крайней мере, была", – сказал Плетенчук.

Удары по Крымскому мосту – что известно

Как сообщал УНИАН, Силы обороны Украины уже трижды за неделю нанесли удары по незаконно построенному Крымскому мосту. Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар по мосту в ночь на 19 ноября и его разрушение, поздравив мост Васко да Гама (Лиссабон) с званием самого длинного моста в Европе.

В то же время Telegram-канал Ukraine context, который считается близким к главе Офиса президента Украины Кириллу Буданову, отметил, что железнодорожную часть Крымского моста "еще будут добивать", и что "имеется приказ полностью прекратить функционирование данного сооружения и сделать невозможным его восстановление до окончания войны".

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