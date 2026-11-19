В октябре украинский автопарк пополнился 4,7 тысячами легковых автомобилей с дизельными двигателями. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года этот показатель сократился на 22%, сообщает "Укравтопром".
Из общего количества около 1,2 тыс. дизельных автомобилей были новыми, что на 16% меньше прошлогоднего результата. Еще около 3,5 тыс. единиц пришлось на подержанные автомобили, импортированные из-за рубежа. Их количество сократилось на 23%.
Среди новых дизельных автомобилей преобладают крупные кроссоверы и внедорожники.
Самые популярные новые дизельные легковые автомобили:
- Volkswagen Touareg – 184 автомобиля.
- Renault Duster – 147.
- Toyota LC Prado – 120.
- Skoda Kodiaq – 114.
- Volkswagen Tiguan – 97.
Самые популярные импортируемые подержанные дизельные автомобили:
- Renault Megane – 302 автомобиля.
- Skoda Octavia – 269.
- Nissan Qashqai – 238.
- Volkswagen Passat – 179.
- Hyundai Santa Fe – 161.
Авторынок Украины – последние новости
В октябре автопарк страны пополнился почти 5,2 тысячами подержанных автомобилей из США. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года этот показатель сократился на 10%.
В октябре отечественный автопарк пополнился чуть более чем 5 тысячами электромобилей (BEV), что на 52% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидером среди подержанных электромобилей тогда стала Tesla Model Y.
Автомобили с бензиновыми двигателями остаются самыми популярными на отечественном рынке новых легковых автомобилей. В прошлом месяце автопарк пополнился 13,5 тысячами новых автомобилей на бензине. Среди новых автомобилей с бензиновыми двигателями наибольшим спросом пользовался кроссовер Hyundai Tucson.