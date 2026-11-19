Самым популярным новым дизельным автомобилем в Украине стал Volkswagen Touareg.

В октябре украинский автопарк пополнился 4,7 тысячами легковых автомобилей с дизельными двигателями. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года этот показатель сократился на 22%, сообщает "Укравтопром".

Из общего количества около 1,2 тыс. дизельных автомобилей были новыми, что на 16% меньше прошлогоднего результата. Еще около 3,5 тыс. единиц пришлось на подержанные автомобили, импортированные из-за рубежа. Их количество сократилось на 23%.

Среди новых дизельных автомобилей преобладают крупные кроссоверы и внедорожники.

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Самые популярные новые дизельные легковые автомобили:

Volkswagen Touareg – 184 автомобиля. Renault Duster – 147. Toyota LC Prado – 120. Skoda Kodiaq – 114. Volkswagen Tiguan – 97.

Самые популярные импортируемые подержанные дизельные автомобили:

Renault Megane – 302 автомобиля. Skoda Octavia – 269. Nissan Qashqai – 238. Volkswagen Passat – 179. Hyundai Santa Fe – 161.

Авторынок Украины – последние новости

В октябре автопарк страны пополнился почти 5,2 тысячами подержанных автомобилей из США. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года этот показатель сократился на 10%.

В октябре отечественный автопарк пополнился чуть более чем 5 тысячами электромобилей (BEV), что на 52% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидером среди подержанных электромобилей тогда стала Tesla Model Y.

Автомобили с бензиновыми двигателями остаются самыми популярными на отечественном рынке новых легковых автомобилей. В прошлом месяце автопарк пополнился 13,5 тысячами новых автомобилей на бензине. Среди новых автомобилей с бензиновыми двигателями наибольшим спросом пользовался кроссовер Hyundai Tucson.

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