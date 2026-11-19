Генеральный штаб ВСУ подтвердил ночной удар по Крымскому мосту и его разрушение.
"Вооруженные Силы Украины поздравляют мост Васко да Гама (Лиссабон) с званием самого длинного моста в Европе!", – говорится в сообщении Генштаба.
Ранее Минтранс РФ подтвердил, что движение поездов по Крымскому мосту после нового украинского налета остановлено. В ведомстве уточнили, что движение "временно приостановлено" и специалисты оценивают ущерб.
Ночью о приостановке движения по мосту уже сообщал глава оккупационных российских властей Крыма Сергей Аксенов.
Напомним, автомобильное движение по мосту прекратилось после того, как в результате ударов украинских ракет в ночь на 17 ноября в воду упал пролет автомобильной части вместе с аркой.
Удары по Крымскому мосту
17 ноября украинские беспилотники и ракеты поразили одну из двух арок этого 19-километрового мегасооружения, в результате чего она обрушилась в воды Керченского пролива. Этот объект, открытый в 2018 году и имеющий жизненно важное значение для украинского полуострова, также служит для Кремля мощным политическим символом. Сооружение было настолько дорого российскому президенту, что и в России, и в Украине его прозвали "мостом Путина".
Удары по Крымскому мосту
17 ноября украинские беспилотники и ракеты поразили одну из двух арок этого 19-километрового мегасооружения, в результате чего оно обрушилось в воды Керченского пролива. Этот объект, открытый в 2018 году и имеющий жизненно важное значение для украинского полуострова, также служит для Кремля мощным политическим символом. Сооружение было настолько дорого российскому президенту, что и в России, и в Украине его прозвали "мостом Путина".
При этом военный аналитик Sky News Майкл Кларк отметил, что Крымский мост является очень символичным и важным для военных усилий Кремля. В то же время Кларк подчеркнул необходимость уничтожения и железнодорожного моста, поскольку значительная часть военных поставок осуществляется именно по железной дороге.