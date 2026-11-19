Движение поездов по Крымскому мосту после нового украинского удара остановлено.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил ночной удар по Крымскому мосту и его разрушение.

"Вооруженные Силы Украины поздравляют мост Васко да Гама (Лиссабон) с званием самого длинного моста в Европе!", – говорится в сообщении Генштаба.

Ранее Минтранс РФ подтвердил, что движение поездов по Крымскому мосту после нового украинского налета остановлено. В ведомстве уточнили, что движение "временно приостановлено" и специалисты оценивают ущерб.

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Ночью о приостановке движения по мосту уже сообщал глава оккупационных российских властей Крыма Сергей Аксенов.

Напомним, автомобильное движение по мосту прекратилось после того, как в результате ударов украинских ракет в ночь на 17 ноября в воду упал пролет автомобильной части вместе с аркой.

Удары по Крымскому мосту

17 ноября украинские беспилотники и ракеты поразили одну из двух арок этого 19-километрового мегасооружения, в результате чего она обрушилась в воды Керченского пролива. Этот объект, открытый в 2018 году и имеющий жизненно важное значение для украинского полуострова, также служит для Кремля мощным политическим символом. Сооружение было настолько дорого российскому президенту, что и в России, и в Украине его прозвали "мостом Путина".

Удары по Крымскому мосту

17 ноября украинские беспилотники и ракеты поразили одну из двух арок этого 19-километрового мегасооружения, в результате чего оно обрушилось в воды Керченского пролива. Этот объект, открытый в 2018 году и имеющий жизненно важное значение для украинского полуострова, также служит для Кремля мощным политическим символом. Сооружение было настолько дорого российскому президенту, что и в России, и в Украине его прозвали "мостом Путина".

При этом военный аналитик Sky News Майкл Кларк отметил, что Крымский мост является очень символичным и важным для военных усилий Кремля. В то же время Кларк подчеркнул необходимость уничтожения и железнодорожного моста, поскольку значительная часть военных поставок осуществляется именно по железной дороге.

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