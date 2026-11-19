В российском Минтрансе заявили о начале оценки повреждений переправы.

Ночная атака беспилотников нанесла удар по работе Крымского моста. Железнодорожное сообщение через переправу временно приостановлено. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление Министерства транспорта России, которое также заявило, что пострадавших нет.

Какие конструкции моста могли быть повреждены, в министерстве не уточнили. В настоящее время продолжается оценка нанесенного ущерба.

"В результате ночной атаки БПЛА временно приостановлено движение поездов по железнодорожной части Крымского моста", – говорится в заявлении Минтранса РФ.

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В начале ночи о приостановке движения по мосту также сообщил назначенный Россией глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов.

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 19 ноября мониторы сообщили о повторной атаке на Крымский мост. По их данным, было по меньшей мере два попадания в переправу, а в Керчи прогремела серия мощных взрывов. Очевидцы рассказали, что был слышен пролет ракет.

После предыдущего удара обрушились арка и три пролета автомобильной части.

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