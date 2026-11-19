Правительство РФ прогнозирует, что в этом году экономика вырастет всего на 0,4%.

Владимир Путин на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском городе Шэньчжэнь заявил, что экономика России растет быстрее европейской. Но пока он хвастался перед миром, украинские дроны всего за две с половиной недели ударили более чем по половине российских нефтеперерабатывающих мощностей. Об этом пишет The Washington Post.

Как говорится в материале, в выступлении перед бизнесменами Путин заверил, что Россия преодолела санкции, введенные из-за полномасштабного вторжения в Украину. Он назвал их "неудачными попытками изолировать страну". По его мнению, санкции даже заставили россиян повысить производительность и модернизировать заводы. Кроме того, Путин предложил поделиться технологиями с дружественными странами региона.

Издание отмечает, что такими заявлениями Путин хотел показать силу России перед трехсторонней встречей с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином. Однако на самом деле все выглядит совсем не так, как рассказывает хозяин Кремля.

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Как рассказал изданию эксперт по нефти и газу Фонда Карнеги за международный мир Сергей Вакуленко, рои украинских дронов задели более 55% нефтеперерабатывающих мощностей России. Страна потеряла примерно половину объемов переработки, и теперь они даже ниже, чем в самый острый момент топливного кризиса в июле.

Эксперт отдельно обратил внимание на то, как быстро это удалось сделать.

"Они достигли этого за 2,5 недели. Сама скорость этого процесса просто невероятна", – сказал Вакуленко.

По его словам, летом Украине понадобилось более двух месяцев, чтобы к началу июля вывести из строя более 40% российских нефтеперерабатывающих мощностей.

Вакуленко считает, что нехватки топлива в России уже не избежать, даже если удары прекратятся, а все поврежденные заводы успеют починить до конца ноября. Если же Украина сохранит нынешний темп, российской экономике, по словам эксперта, придется работать в "фундаментально новой реальности".

Уязвимость России, по данным The Washington Post, подтвердил и удар в понедельник, 16 ноября. Тогда украинская ракета обрушила часть Крымского моста, который стоил миллиарды долларов и соединяет оккупированный полуостров с Россией.

При этом даже без ударов по НПЗ дела в российской экономике обстоят плохо, говорится в статье. Правительство РФ прогнозирует, что в этом году она вырастет лишь на 0,4%. Тормозят ее высокая инфляция, санкции и дорогие кредиты, из-за которых компании урезают инвестиции, а в банках становится все больше займов, которые никто не возвращает.

На трудности уже жалуется и российский бизнес. В частности, публично об этом заговорил Андрей Костин, который возглавляет один из крупнейших государственных банков России и остается лояльным к Путину, пишет издание.

Сорвалась даже сделка о поставках российского дизеля в США, о которой объявил Трамп. По имеющимся данным, ни один танкер так и не дошел до Америки, поскольку покупатели, вероятно, опасаются юридических последствий.

Несмотря на усиление украинских ударов и застой российского наступления, Путин считает, что преимущество в войне на его стороне, и, вероятно, будет убеждать в этом Трампа, говорят аналитики.

Встреча Трампа с Путиным

Напомним, 19 ноября на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне Дональд Трамп и Владимир Путин встретились наедине, и беседа длилась менее часа. Американский президент тепло пожал руку хозяину Кремля и назвал его своим другом. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, лидеры обсудили войну в Украине и отношения между странами.

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