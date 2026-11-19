Россия, США и Китай планируют увеличить производство и поставки нефтепродуктов.

Лидеры США, России и Китая Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин по итогам трехсторонней встречи, которая длилась около полутора часов, не сделали никаких совместных заявлений для СМИ. Путин покинул место проведения саммита; Си Цзиньпин проводил его до автомобиля.

В то же время по итогам переговоров была опубликована мирная декларация: в документе упоминаются ядерная безопасность и поставки нефтепродуктов, однако нет ни слова об Украине или Европе, пишет The Guardian.

В разделе, посвящённом внешней политике, содержится лишь один общий тезис: "Лидеры трёх стран обменялись мнениями о текущей международной ситуации и пообещали поддерживать стратегическую стабильность и международную безопасность".

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В сфере международных институтов три страны выразили готовность реформировать ООН, чтобы она более эффективно реагировала на глобальные вызовы. В то же время в декларации они раскритиковали Международный уголовный суд. Лидеры заявили о важности соблюдения иммунитетов государственных чиновников и подчеркнули, что МУС и аналогичные структуры не должны злоупотреблять своими полномочиями.

В сфере энергетики Россия, США и Китай планируют увеличить производство и поставки нефтепродуктов, а также поддерживать стабильность мирового энергоснабжения.

В сфере ядерной безопасности стороны заявили о намерении снижать ядерные риски и предотвращать распространение ядерного оружия.

Встреча Трампа, Путина и Си

Напомним, президент Китая Си Цзиньпин во время встречи высказался за то, чтобы ядерное оружие было полностью запрещено и уничтожено. Он также призвал три великие державы сделать все необходимое, чтобы избежать ядерного конфликта, соблюдать ДНЯО и обеспечить глобальное стратегическое равновесие.

В свою очередь Трамп в своем выступлении затронул тему Украины. В частности, он заявил, что "очень долго" обсуждал эту тему с Путиным и выразил надежду, что окончание войны в Украине может быть не за горами.

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