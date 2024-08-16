Подавляющее количество пленных - российские срочники. Они жалуются, что их семьи не знают, что с ними произошло.

Вторжение Украины в Курскую область РФ пополнило обменный фонд рекордным количеством пленных. Преимущественно, это преимущественно молодые срочники.

Как пишет Sky News, пленных россиян удерживают в камерах с двухъярусными кроватями. Некоторым от 19 до 21 года. Пленные рассказали журналисту о шоке, пережитом нападением украинских войск на Курскую область. Они сказали, что все произошло очень быстро и они просто сдались.

Мужчины сказали, что их семьи не знают, что с ними произошло. Пленные надеются, что их обменяют на украинских военнопленных в ближайшее время.

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В начале полномасштабного вторжения России в Украину диктатор Владимир Путин уверял, что срочников не отправляют на передовую. Впрочем, преимущественно молодые призывники и ограниченные подразделения пограничников держали оборону Курской области. За их спинами прятались "кадыровцы".

Небольшое количество пленных в камерах были ранены во время вторжения. Украинский офицер, который занимался транспортировкой задержанных с поля боя в украинские места содержания, сообщил, что всем, кто имеет ранения, оказывается медицинская помощь.

"Во-первых, мы оцениваем их психологическое состояние, чтобы увидеть, насколько они готовы продолжать поездку", - сказал офицер, пожелавший остаться анонимным.

"Также мы проверяем пленных, которые получили ранения то ли от боевых ранений, то ли от неправильного обращения с оружием. После этого мы предоставляем услуги по сопровождению. Во время сопровождения мы транспортируем раненых бойцов в гражданские больницы, где им оказывается специальная медицинская помощь для стабилизации состояния здоровья перед дальнейшим этапированием в центры содержания военнопленных", - добавил собеседник.

Офицер сказал, что он был очень занят, потому что его команда передала несколько сотен пленных с начала наступления на Курскую.

"Пропускная способность колонны не позволяет перевозить сразу большие группы, поэтому приходится совершать несколько поездок, соблюдая все протоколы", - сказал он.

Официальный представитель изолятора сказал, что чуть больше чем за неделю там приняли более 200 военнопленных.

"Их переодевают, моют, а затем распределяют по камерам. Затем правоохранительные органы проводят процессы фильтрации. Если все проверено, лиц отправляют в лагеря. В этих лагерях содержатся другие военнопленные, где они ждут обмена", - рассказал офицер, назвавшийся Вадимом.

На вопрос, планируется ли обмен захваченных Украиной лиц на украинских военнопленных с российской стороны, офицер ответил: "Ну, конечно. Всех военнопленных надо обменять".

Кроме того, один из авторов этого материала - украинский журналист Азад Сафаров - в Facebook опубликовал комментарий украинского офицера, который занимается транспортировкой пленных из Курской области. По словам военного, масштабы взятия в плен поражают.

"Я сплю по 2-3 часа в день. Мы вывозим по несколько раз в день российских пленных. Приезжаем у нас всего 7-8 мест осталось, а нас просят взять еще 15. Я столько российских пленных не видел даже во время Харьковской операции в 2022 году" - офицер Вооруженных сил Украины

Как пишет The Independent, украинские войска взяли российских солдат в плен, чтобы использовать их как разменную монету для обмена своих гражданских и военных. Один украинский полковник рассказал изданию, что около 2000 российских солдат попали в плен.

Бои в Курской области - СБУ взяла в плен россиян

В Курской области спецназовцы Службы безопасности Украины 14 августа взяли в плен 102 российских военных. Это следствие спецоперации, которую провели воины ЦСО "А" СБУ.

Как сообщило издание Financial Times, представители Украины и РФ начинают переговоры об обмене военнопленными в Курской области. Факт ведения работы над подготовкой обмена изданию подтвердили в украинской разведке.

Точное количество российских военных, которых взяли ВСУ во время захода в Курскую область, не разглашается. Но издание отметило, что по данным представителей правительства и военных, речь может идти о сотнях. Среди захваченных в плен много молодых призывников.

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