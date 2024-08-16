'Не на публичном уровне': союзники знали об операции Украины в Курской области, - The Independent

Советник главы ОП заявил, что эти дискуссии происходили, хотя и операция была спланирована с соблюдением информационной тишины.

Внезапное нападение Украины на Курскую область РФ - единственный способ заставить диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров в рамках "психологической" тактики победы в войне.

Об этом в комментарии The Independent советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Во время самого успешного шага за два с половиной года конфликта Киев захватил больше российской земли за неделю, чем Москва захватила в Украине за весь год.

Украинские силы неуклонно продвигаются через границу в Курскую область, захватывая города и села и заставляя сотни тысяч простых россиян покидать свои дома. Подоляк сказал, что вторжение показало россиянам суровые реалии войны Путина.

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"Нам нужно использовать абсолютно четкие инструменты, чтобы заставить Россию к переговорам. Один из них - военный инструмент принуждения. То есть нам нужно нанести России ощутимые тактические поражения, кроме экономических и дипломатических средств. В Курской области мы видим оптимизацию этого военного инструмента принуждения для принуждения России к переговорному процессу", - сказал Подоляк.

Почти 200 000 россиян в Курске и соседней Белгородской области, где объявлено чрезвычайное положение, были вынуждены покинуть свои дома и переселиться во временные убежища.

Украинские войска взяли российских солдат в плен, чтобы использовать их как разменную монету для обмена своих гражданских и военных. Один украинский полковник рассказал The Independent, что около 2000 российских солдат попали в плен.

Подоляк - первый украинский чиновник, который официально рассказал о мотивации Украины, стоящей за вторжением в Курскую область.

"Должен быть комплекс, множество инструментов, чтобы заставить Россию прекратить эту войну. Одного вторжения будет недостаточно, чтобы Путин понял, что война того не стоит. Россияне не обсуждают войну, и они вообще чувствуют себя достаточно комфортно, потому что где-то идет война, кто-то убивает. Им интересно смотреть по телевизору. Но когда война заходит на территорию России, они, конечно, боятся. Они шокированы. Это существенно влияет на психологическое состояние России. Это также инструмент влияния", - сказал он.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский утверждает, что они оккупировали более 600 квадратных км территории России, военные взяли под контроль 80 населенных пунктов в Курской области и продвигаются дальше в регион.

Путина вторжение застало врасплох. Совещания об операциях ВСУ в Курской области тайные. Путин прекращает любые публичные разговоры об этом. На недавней встрече курский губернатор Алексей Смирнов начал описывать степень контроля Украины над этой территорией, но диктатор резко прервал его, требуя сосредоточиться на "социально-экономической ситуации".

Гражданские россияне впервые остро почувствует войну. Россияне сбрасывают на их дома планирующие бомбы, чтобы остановить украинское наступление. Украинцы, над чьими домами регулярно летали ракеты и российские бомбы, наслаждаются внезапной местью.

Но Россия продолжает бомбить мирных жителей Сумской области Украины, которая граничит с Курской областью. Киев вынужден блокировать регион из-за опасений, что российские диверсанты могут проникнуть и попытаться сорвать вторжение.

Знали ли союзники?

Ключевые западные союзники Украины, включая Британию и США, говорят, что они не были проинформированы о нападении до того, как оно произошло, но Подоляк предположил, что это не так.

"Есть определенные вещи, которые нужно делать с элементом неожиданности, и это должно происходить на местном уровне. Но были дискуссии между партнерскими силами, только не на публичном уровне", - заявил Подоляк.

Одним из предметов споров между Украиной и НАТО является использование дальнобойной войны, которая запрещена для наступательных операций против России. Подоляк отметил, что Украина глубоко расстроена тем, что не может использовать ракеты большой дальности, такие как британская Storm Shadow, глубоко на территории России.

Во время визита на Даунинг-стрит в первую неделю премьерства сэра Кира Стармера Зеленский попросил разрешения нанести более глубокие удары по России, но получил отказ.

"Я не могу понять параметры этой дискуссии. Украине нужно либо поразить цель, откуда наносятся ракетные и артиллерийские удары, либо иметь возможность защищаться с земли противовоздушным оружием, чего мы не можем сделать, потому что его не хватает. Это решение не имеет смысла. Когда оружие передается Украине, это должно стать нашей ответственностью. Мы ведем все эти разговоры о международном праве, но это наш собственный выбор, как мы тратим эти ресурсы", - сказал Подоляк.

Он добавил: "Я уверен, что если бы неофициальный запрет на использование дальнобойного оружия был снят, ландшафт войны выглядел бы гораздо иначе. Россия поняла бы, что цена войны слишком высока".

Операция ВСУ в Курской области

На подконтрольной украинским войскам территории Курской области создана военная комендатура во главе с генерал-майором Эдуардом Москалевым. Под контролем ВСУ уже более 80 населенных пунктов Курщины.

На фоне успехов Сил обороны Украины РФ перебрасывает в Курскую область войска с позиций на оккупированной территории Украины. Об этом рассказал советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби.

Между тем немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что продвижение украинских сил на территории РФ свидетельствует о том, что армия все еще имеет волю и способность выиграть эту войну.

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