Представители Украины и РФ начинают переговоры об обмене военнопленными в Курской области.

Об этом сообщило издание Financial Times. Факт ведения работы над подготовкой обмена изданию подтвердили в украинской разведке.

Однако точное число российских военных, которых взяли ВСУ во время захода в Курскую область не разглашается. Но издание отметило, что по данным представителей правительства и военных, речь может идти о сотнях.

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Напомним, ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что российская сторона проявляет инициативу относительно начала переговоров по этому вопросу.