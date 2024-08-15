Это самое массовое взятие врага в плен, которое удалось провести за один раз. Среди пленных есть "кадыровцы".

В Курской области спецназовцы Службы безопасности Украины 14 августа взяли в плен 102 российских военных.

Об этом сообщил УНИАН источник в СБУ. При этом источник подчеркнул, что это самое массовое взятие врага в плен, которое удалось провести за один раз.

Это следствие спецоперации, которую провели воины ЦСО "А" СБУ. "Они захватили и зачистили разветвленный, бетонированный и качественно укрепленный со всех сторон ротный опорный пункт - с подземными коммуникациями и помещениями для проживания личного состава, столовой, оружейной и даже баней. Противник не собирался сдаваться в плен, провизии и боеприпасов было более чем достаточно" ,- сообщил источник.

При этом источник отметил, что среди 102 пленных есть военнослужащие 488-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ и подразделения "Ахмат". Источник отметил, что это хорошее пополнение обменного фонда.

Заметим, ранее фонд "Хочу жить" опубликовал видео, на котором было видно, как рота российских солдат сдалась в плен в Курской области. "14 августа, более ста оставленных командирами россиян, приняли правильное решение и сдались в плен. Их можно понять, трудно вести боевые действия, когда тобой командуют самодуры и казнокрады, а фланги "прикрывают" кадыровские бандиты, бросающие всех и все, чтобы самим не быть пленниками. Ну и спасибо генералу Лапину, который помогает нам успешно продвигаться на Курщине, так же, как и в 2022 году на Харьковщине, за оборону которой он и отвечал", - комментируют в проекте "Хочу жить".

Обмен пленными

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что ситуация в Курской области РФ, где продвигаются украинские силы, заставила окупантов проявлять инициативу в вопросе обмена военнопленными.

Он добавил, что раненых российских военнопленных доставляют в специальные места, где их лечат. Затем их везут в военные лагеря. Омбудсман отметил, что "был инициативный разговор со стороны российского контрвизава" относительно обмена пленными.

Он ожидает, что ситуация в Курской области все же сменит позицию РФ, которая постоянно находит новые аргументы, чтобы не проводить обмены военнопленными.

Ситуация в Курской области

Операция ВСУ в Курской области России началась 6 августа. Военное руководство Украины длительный период не комментировало действия украинских военных на территории РФ.

Но 10 августа президент Владимир Зеленский прокомментировал операцию ВСУ в Курской области России. Как заявил украинский лидер, война переходит "на территорию агрессора".

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