20 июня по буровым установкам были нанесены ракетные удары.

Пожар на украденных Россией буровых платформах "Черноморнефтегаза", так называемых "вышках Бойко" возле оккупированного Крыма, не утихает.

Как сообщает Радио Свобода, об этом свидетельствуют спутниковые снимки NASA.

На изображениях NASA есть фильтр для обнаружения возгорания, который используется для отслеживания лесных пожаров в мирное время, но во время войны также может обнаруживать место боевых действий.

Пожар на "вышках Бойко" продолжается с понедельника, 20 июня, когда российские власти обвинили Вооруженные силы Украины в поражении буровых платформ.

Справка УНИАН. РФ в 2014 году захватила буровые платформы "Черноморнефтегаза", так называемые "вышки Бойко". Оккупанты использовали их для наблюдения над надводной обстановкой с помощью радиотехнической разведки.

ВСУ ударили по "вышкам Бойко": что известно

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по буровым установкам "Черноморнефтегаза", которые еще называют "вышками Бойко".

После этого в России пригрозили ответными ударами по "центрам принятия решений" в Киеве.

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