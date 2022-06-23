Огонь бушует на буровых платформах с 20 июня.

Пожар, который полыхает на захваченных россиянами буровых платформах в Черном море, видно из космоса. "Вышки Бойко" горят с 20 июня.

Соответствующие спутниковые снимки американского аэрокосмического агентства NASA опубликовало издание "Радио Свобода".

Отмечается, что пожар NASA впервые зафиксировало 20 июня, тогда было видно три очага возгорания. В этот день россияне обвинили Вооруженные силы Украины в ударе по буровым платформам.

Напомним, что РФ захватила буровые платформы в 100 км от Одессы и 150 км от Крыма в 2014 году. Оккупанты также использовали их для наблюдения за надводной обстановкой с помощью радиотехнической разведки.

Пожар на "вышках Бойко" - что известно

Защитники Украины нанесли удар по буровым установкам присвоенного Россией "Черноморнефтегаза", которые еще называют "вышками Бойко". Теперь оккупанты не смогут добывать газ в украинском Черном море.

Власти России уже начали сыпать угрозами Украине за удар по украденным буровым платформам.

"Сенатор" от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что по состоянию на 21 июня пожар на "вышках Бойко" не был ликвидирован.

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