Депутат Госдумы РФ заявил об ответных ударах по Украине за обстрел буровых установок в Черном море.

В России угрожают Украине ответными ударами "по центрам принятия решений" за обстрел буровых установок присвоенного Россией "Черноморнефтегаза", которые еще зовут "вышками Бойко".

Как пишет прокремлевское ria.ru, об ответными ударами пригрозил депутат Госдумы от оккупированного РФ Крыма Михаил Шеремет.

Он заявил, что атака украинских военных "развязала России руки" и что скоро "будут нанесены ответные удары по центрам принятия решений".

"Была совершена атака на объекты гражданской инфраструктуры, тем самым развязав нам руки. Пускай ждут "ответки". Конец тех, кто принимал решение об атаке наших буровых платформ, будет печален. В ближайшее время будут нанесены ответные удары по центрам принятия решений. Ответ будет исчерпывающий, после которого они нескоро оправятся", – заявил он.

Шеремет также намекнул на ответственность западных стран, если подтвердится, что удар был нанесен из поставленного ими оружия.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по трем буровым установкам на Одесском месторождении в Черном море возле острова Змеиный.

Удар по вышкам Бойко: что известно

Одним из первых об ударе по буровым установкам "Черноморнефтегаза" заявил российский ставленник в Крыму Сергей Аксенов,

По его словам, есть раненые и пропавшие без вести.

Теперь Россия не сможет добывать газ в украинском Черном море. Напомним, РФ захватила буровые платформы в 100 км от Одессы и 150 км от Крыма в 2014 году. Оккупанты также использовали их для наблюдения за надводной обстановкой с помощью радиотехнической разведки.

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