Оккупанты усиленно готовятся к обороне захваченного областного центра.

Российские оккупанты применяют на захваченной части юга Украины старую советскую тактику. В частности, на запорожском направлении уже появились старые танки Т-62, их закапывают и оборудуют там позиции.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире Радио НВ.

"Когда-то Советский Союз делал укрепрайоны вдоль границы с Китаем - это старая советская методика послевоенных времен, она применяется до сегодняшнего дня", - сказал Жданов.

Он напомнил, что вокруг Херсона и вдоль линии фронта на правом берегу Днепра были замечены железобетонные ДОТы и другие фортификационные сооружения. По мнению эксперта, во время контрнаступления ВСУ они могут увеличить потери украинской пехоты.

"Пока мы будем позволять такое, это будет усугублять наше состояние и уменьшать нашу вероятность с меньшими потерями изгнать врага. Это очень плохо, потому что чем больше они укрепляются, тем сложнее нам будет освобождать эти территории", - подчеркнул Жданов.

Ранее УНИАН уже сообщал, что стало известно, как на Херсонщине оккупанты пытаются уберечься от ударов ВСУ.

Также эксперты назвали город в Херсонской области, освобождение которого сильно ударит по российской "спецоперации".