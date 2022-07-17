Ситуация в южной операционной зоне сложная, но контролируемая, отметили в оперативном командовании "Пивдень".

На Херсонщине российские войска массово меняют пункты дислокации, пытаясь спрятаться за мирным населением.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров в сводке по состоянию на 15:00.

"Обстановка в южной операционной зоне сложная, но контролируемая", - отметил он.

По словам Назарова, противник продолжает ведение оборонительных действий, обустраивая новые отступные рубежи.

"На Херсонщине подразделения российских оккупационных войск массово меняют пункты дислокации, пытаясь спрятаться за мирным населением. Часть зданий, где ранее базировались рашисты, заброшена, а новые места дислокации они себе выбирают в плотно населенных жилых районах, надеясь, что силы обороны Украины не будут наносить удары, которые могут быть угрозой для местных жителей", - рассказал спикер ОК.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину, и Москва даже не объявила Киеву войну. Противникам удалось взять под контроль ряд населенных пунктов в Херсонской области.

17 июля стало известно, что украинские воины уничтожили штаб российских захватчиков, казармы и склад боеприпасов.

Вас также могут заинтересовать новости: