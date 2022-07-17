Без Херсонщины исчезнет сухопутный коридор между оккупированными Донбассом и Крымом.

Если ВСУ освободят Новую Каховку, то проведение так называемой "спецоперации" потеряет для России "политический, военный и экономический смысл".

Военный эксперт Дмитрий Снегирев в эфире "Радио НВ" рассказал, почему нам "крайне необходимо" освобождение Новой Каховки.

По его словам, после освобождения Новой Каховки РФ утратит сухопутный коридор между аннексированным Крымом и оккупированным Донбассом. Также это прекратит подачу украинской воды на захваченный полуостров.

"Контроль над Новой Каховкой решает два вопроса. Первый — это так называемый сухопутный коридор с территории оккупированного Крыма на территории временно оккупированных Луганской, Донецкой областей. Это одна из целей "спецоперации". Второй — это предотвращение подачи украинской воды на территории оккупированных районов Автономной республики Крым", — объяснил Снегирев.

Как ранее сообщал УНИАН, бойцы украинской армии возобновили контроль над уже 44 населенными пунктами Херсонской области. В то же время большая часть области по-прежнему находится под временной оккупацией.

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