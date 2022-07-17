Мэр Мелитополя убежден, что этого не произойдет.

Оккупационная "власть" Мелитополя издала "приказ" о депортации жителей за проукраинскую позицию.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Псевдовласть выдала псевдоприказ о том, что жители временно оккупированных территорий Запорожской области депортуватимуться за украинскую символику, за непророссийскую позицию. Мы с вами понимаем, что это значит - все, у кого будет проукраинская позиция, вроде как должны быть депортированы за границы временно оккупированных территорий", - отметил он.

Федоров провел параллель с депортацией крымских татар из Крыма.

"Эта псевдовласть представляют себя Сталиным и хочет повторить ситуацию 1944 года, - депортации крымских татар из Крыма. История уже все показала. И перспектива Сталина была совсем плохая, и депортация плохо закончилась - все вернулись на свои места", - добавил городской голова.

Мэр Мелитополя убежден, что этого не произойдет.

"До того, как рашисты дойдут до псевдодепортации, мы уже вернемся в свой на сегодня временно оккупированный город", - считает он.

Как писал УНИАН, в Херсонской области россияне обещают деньги за информацию о патриотах Украины, которые остались в оккупации.

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