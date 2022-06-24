В сети появился очередной фейк.

Информация о том, что Вооруженные Силы Украины якобы зашли во временно оккупированный Херсон не соответствует действительности.

Об этом заявил советник главы областной военной администрации Сергей Хлань, комментируя резонансное видео.

"В СМИ появилось видео, где наши ВСУ входят в Херсон. Хотел бы сказать, что это так, но, к сожалению, пока такого нет. Только объективная информация поможет принимать правильные решения. Поэтому не будем распространять фейки. Все мы ждем наши Вооруженные силы и контрнаступление. Это обязательно произойдет, поверьте", - написал он на странице в Facebook.

В эфире телеканала ATR Хлань подтвердил, что ВСУ действительно имеют тактический успех в продвижении к Херсону, что дает второе дыхание и веру в освобождение города его жителям.

Что этому предшествовало

Ранее сегодня журналист Андрей Цаплиенко обнародовал видео, на котором, вероятно, украинские военные движутся по полевой дороге и утверждают, что заходят в областной центр. "ВСУ заходят в Херсон?"- если ребята не ошиблись или не шутят", - написал Цаплиенко.

Слухи о начале освобождения Херсона

Экс-нардепы Игорь Мосийчук и Виталий Куприй отдельно друг от друга заявили вечером, 22 июня о якобы занятии украинскими военными четырех улиц Херсона. Политики ссылались на свои "источники".

В свою очередь, советник главы ОП Алексей Арестович, комментируя распространенную экс-нардепами информацию, заявил, что Банковая ее "не подтверждает, не опровергает".

Впоследствии заместитель министра обороны Анна Маляр сравнила экс-нардепов, которые заявили о якобы занятии украинскими военными четырех улиц оккупированного Херсона, с маленькими детьми. Она подчеркнула, что слухами о занятии ВСУ отдельных улиц Херсона или переброске оружия на отдельные направления политики лишь вредят Вооруженным силам.