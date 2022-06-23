Информация об освобождении или потере населенного пункта, предоставленная до завершения операции, считается некорректной, заявила Маляр.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сравнила экс-нардепов, которые заявили о якобы занятии украинскими военными четырех улиц оккупированного Херсона, с маленькими детьми.

Об этом говорится в сообщении Facebook.

"Так бывает, что маленький ребенок, из-за невозможности осознать последствия, может задушить в искренних крепких объятиях котенка или другое животное. Даже если у вас есть свои источники информации на фронте, не надо писать в соцсетях детали военных операций ВСУ. Тем более, что источники на тактическом уровне не владеют всей ситуацией в целом, потому что имеют представление только о фрагменте", - подчеркнула Маляр.

Она подчеркнула, что слухами о занятии ВСУ отдельных улиц Херсона или переброске оружия на отдельные направления политики лишь вредят Вооруженным силам.

"Информация об освобождении или потере населенного пункта, предоставленная до завершения операции, считается некорректной. ... Это означает, что разглашения или искажения информации о деталях военной операции до того, как об этом заявили официальные источники (Минобороны или ВСУ), наносит вред нашим Вооруженным Силам и усложняет выполнение поставленных задач", - напомнила Маляр.

Что предшествовало

Экс-нардепы Игорь Мосийчук и Виталий Куприй отдельно друг от друга заявили вечером, 22 июня, о якобы занятии украинскими военными четырех улиц Херсона.

Политики ссылались на свои "источники".

В свою очередь, советник главы ОП Алексей Арестович, комментируя распространенную экс-нардепами информацию, заявил, что Банковая ее "ни подтверждает, ни опровергает".

Согласно сводке Генштаба, оккупанты усиливают оборонительные позиции в южном регионе и в ближайшее время попытаются начать штурм, чтобы выйти на админграницу Херсонской области.

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