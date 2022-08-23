По данным Воздушных сил ВСУ, нанесено до 15 авиаударов по позициям оккупационных войск.

Сегодня, 23 августа, подразделениями зенитных ракетных войск было уничтожено пять беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и вертолет Ка-52 российских оккупантов.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины в своем официальном Telegram-канале.

"Продолжают мероприятия по демилитаризации рашистов и авиации Воздушных Сил. Штурмовики и бомбардировщики никогда не сидят без работы. За сутки - до 15 авиаударов по позициям оккупационных войск!" - говорится в сообщении.

Напомним, что по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на 23 августа украинские защитники сбили уже 817 вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня. Кроме того, украинской армией уничтожено 234 российских самолета и 199 вертолетов.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что с конца апреля российская авиация не появляется в небе Украины из-за того, что командование армии РФ уже боится выпускать самолеты в зону поражения украинских средств противовоздушной обороны.

Как сообщал УНИАН, ранее генеральный директор компании Baykar Makina Халюк Байрактар заявил, что украинские военные демонстрируют очень хорошие навыки в использовании беспилотников Bayraktar TB2 .

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