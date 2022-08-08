Враг отрабатывает по украинским позициям с дальних дистанций.

Командование российской армии боится выпускать самолеты в зону поражения украинских средств ПВО.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов на своем YouTube-канале.

Так он ответил на вопрос о том, почему пропали сообщения о ликвидации российских самолетов и вертолетов.

"Они боятся залетать. Они уже отрабатывают по нашим позициям с дальних дистанций, пытаются максимально не заходить в зону поражения средств ПВО, которые имебтся у нас на переднем крае. Так что именно по этой причине", - сказал эксперт.

Жданов напомнил, что российская авиация не появляется в небе Украины с конця апреля.

"Они стратегические бомбардировщики больше в акваторию Черного моря не гоняют, они делают пуски ракет из Каспийского моря. Из Энгельса взлетели, над Каспийским морем отстрелялись, тут же развернулись и призмелились. Тут вопрос не отсутствия оружия, а вопрос боязни российских летчиков и военного командования Российской Федерации выпускать самолеты в зону поражения наших средств ПВО", - отметил он.

Напомним, что ранее зенитчик Воздушных сил ВСУ, подполковник Денис Смажный рассказал, как над Киевом сбили семь вражеских самолетов за 11 минут.

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