Украинские воины демонстрируют очень хорошие навыки в использовании беспилотников.
Об этом сообщил генеральный директор компании Baykar Makina Халюк Байрактар в эфире информационного телемарафона, отвечая на вопрос, доволен ли лично работой Bayraktar TB2 в Украине, как ими пользуются украинские воины.
"Наши беспилотные летальные системы усиливают армию на поле боя, помогают пользователям иметь понимание ситуации 24/7, вести длительное наблюдение и поддерживать боевые действия на земле. До войны мы тренировали украинских операторов, поэтому они ловко используют беспилотники. Я слежу за их работой по новостям и вижу их эффективность", - сказал он.
Относительно возможностей совершенствования этих беспилотников, гендиректор компании отметил, что в зависимости от отзывов с поля боя, происходит совершенствование.
"Вы постоянно должны улучшать их. И из-за динамики на поле боя, и из-за среды, где они работают, эта работа никогда не прекращается. Отмечу, что ваши операторы делают все возможное и демонстрируют очень хорошие навыки в использовании беспилотников", - подчеркнул Байрактар.
Гендиректор компании отметил, что Турция и Украина имеют стратегический уровень партнерства.
"Между нашими двумя странами есть стратегические советы самого высокого уровня с 2011-го года. Сотрудничество в воздушном и космическом оборонном секторе после поставки Bayraktar лишь ускорилось. Обе стороны получают сейчас свои преимущества. Обе наладили цепи поставок и самообеспечения. В настоящее время наша компания имеет проект завода, который мы начали несколько лет назад, когда президент Украины посетил Baykar Makina. Это была поездка Зеленского в Турцию в 2019 году. Тогда украинские операторы как раз тренировались в Турции, он посетил их на наших объектах", - рассказал Байрактар.
Он добавил, что внутри турецких беспилотников используются детали от украинских производителей.
"Украина - одна из немногих стран в мире, которая обладает способностью изготавливать турбинные двигатели. Когда наши страны начали близко сотрудничать на стратегическом уровне, мы решили использовать эти и другие детали. Особенно в Bayraktar Akıncı. Это стратегический беспилотник, который совершил свой первый полет с украинским двигателем... А сейчас мы работаем над технологией беспилотных истребителей с названием Bayraktar Kızılelma. Kızılelma - так же оснащена вашими двигателями.. Кстати, по плану построения завода в Украине, там должны изготавливать и такие беспилотные истребители, как Kızılelma", - добавил гендиректор компании
По его словам, это новое поколение, и это будущее военно-воздушного пространства.
Ранее УНИАН сообщал, что турецкая компания Baykar Makina, которая создала известный беспилотник Bayraktar, презентовала новый прототип боевого БПЛА. Он будет называться Kızılelma и будет оснащен украинскими двигателями.
Этот дрон будет первым реактивным беспилотником компании. Платформа будет летать со сверхзвуковой скоростью на большой высоте. Первый полет ранее был запланирован на 2023 год.