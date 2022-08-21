Беспилотные летальные системы усиливают армию на поле боя, помогают пользователям иметь понимание ситуации 24/7, вести длительное наблюдение и поддерживать боевые действия на земле.

Украинские воины демонстрируют очень хорошие навыки в использовании беспилотников.

Об этом сообщил генеральный директор компании Baykar Makina Халюк Байрактар в эфире информационного телемарафона, отвечая на вопрос, доволен ли лично работой Bayraktar TB2 в Украине, как ими пользуются украинские воины.

"Наши беспилотные летальные системы усиливают армию на поле боя, помогают пользователям иметь понимание ситуации 24/7, вести длительное наблюдение и поддерживать боевые действия на земле. До войны мы тренировали украинских операторов, поэтому они ловко используют беспилотники. Я слежу за их работой по новостям и вижу их эффективность", - сказал он.

Относительно возможностей совершенствования этих беспилотников, гендиректор компании отметил, что в зависимости от отзывов с поля боя, происходит совершенствование.

"Вы постоянно должны улучшать их. И из-за динамики на поле боя, и из-за среды, где они работают, эта работа никогда не прекращается. Отмечу, что ваши операторы делают все возможное и демонстрируют очень хорошие навыки в использовании беспилотников", - подчеркнул Байрактар.

Гендиректор компании отметил, что Турция и Украина имеют стратегический уровень партнерства.

"Между нашими двумя странами есть стратегические советы самого высокого уровня с 2011-го года. Сотрудничество в воздушном и космическом оборонном секторе после поставки Bayraktar лишь ускорилось. Обе стороны получают сейчас свои преимущества. Обе наладили цепи поставок и самообеспечения. В настоящее время наша компания имеет проект завода, который мы начали несколько лет назад, когда президент Украины посетил Baykar Makina. Это была поездка Зеленского в Турцию в 2019 году. Тогда украинские операторы как раз тренировались в Турции, он посетил их на наших объектах", - рассказал Байрактар.

Он добавил, что внутри турецких беспилотников используются детали от украинских производителей.

"Украина - одна из немногих стран в мире, которая обладает способностью изготавливать турбинные двигатели. Когда наши страны начали близко сотрудничать на стратегическом уровне, мы решили использовать эти и другие детали. Особенно в Bayraktar Akıncı. Это стратегический беспилотник, который совершил свой первый полет с украинским двигателем... А сейчас мы работаем над технологией беспилотных истребителей с названием Bayraktar Kızılelma. Kızılelma - так же оснащена вашими двигателями.. Кстати, по плану построения завода в Украине, там должны изготавливать и такие беспилотные истребители, как Kızılelma", - добавил гендиректор компании

По его словам, это новое поколение, и это будущее военно-воздушного пространства.

Ранее УНИАН сообщал, что турецкая компания Baykar Makina, которая создала известный беспилотник Bayraktar, презентовала новый прототип боевого БПЛА. Он будет называться Kızılelma и будет оснащен украинскими двигателями.

Этот дрон будет первым реактивным беспилотником компании. Платформа будет летать со сверхзвуковой скоростью на большой высоте. Первый полет ранее был запланирован на 2023 год.

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