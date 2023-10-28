На юге враг несет потери, но продолжает издеваться над гражданским населением, по которому наносит удары из разного оружия.
Как сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины, за минувшие сутки ликвидировано 27 оккупантов. Уничтожены три танка, зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", 11 орудий, два ударных дрона "Ланцет" и станция радиоэлектронной борьбы"Ртуть-Б".
Также уничтожены семь единиц автобронетехники и полевой пункт боепоставки.
В то же время враг не прекращает террор населения FPV-дронами и тактику сброса с БпЛА различных модификаций осколочных боеприпасов. За минувшие боевые сутки украинские военные зафиксировали 20 таких случаев.
В Михайловке в дом пожилых супругов прямо в окно влетел вражеский дрон. Оба пенсионера с ранениями госпитализированы. В результате ударов повреждены частные дома, автомобили гражданских граждан.
По данным пресс-службы, за минувшие сутки враг совершил более 70 артиллерийских обстрелов по правобережью. При этом он использовал более 480 снарядов, в том числе при восьми обстрелах населенных пунктов Херсон, Золотая Балка, Кизомис, Станислав. Артиллерией повреждено около десятка частных жилых домов и учебное заведение. В результате ранения получили 11 жителей Херсонщины.
Также сообщается, что на боевом дежурстве в Черном море находится два корабля, в том числе - подводная лодка, которая может иметь четыре ракеты типа "Калибр". Еще один корабль оккупантов дежурит в Азовском море.
"В течение суток (с 7:00 до 7:00) противник нанес два ракетных удара, вероятно ракетами "Искандер", по Херсону и по Криворожскому району. В результате удара по городу Херсон разрушено и повреждено 15 частных домов и административное здание. Есть пострадавшие среди гражданского населения", - говорится в сообщении.
Еще один ракетный удар состоялся вчера днем - враг выпустил по Николаевщине из самолетов тактической авиации крылатые ракеты Х-59. Все три ракеты были уничтожены, но в результате падения обломков ракеты поврежден частный дом.
Кроме того, тактическая авиация врага продолжает пуски управляемых авиабомб по населенным пунктам Херсонского и Бериславского районов. Пять авиационных ударов с применением 27 таких бомб нанесены за прошедшие сутки. Повреждены многоэтажные и частные жилые дома в Бериславе, Новобериславе, Казацком и Веселом.
За данными главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, за минувшие сутки в регионе из-за российской агрессии 11 человек получили ранения. В частности, вчера после шести вечера захватчики нанесли ракетный удар, в результате которого повреждено более двадцати гражданских объектов.
"Это пятнадцать частных домов, три многоэтажки, четыре магазина, административное и банковское помещение. Ранения получили семь человек: двое - средней степени тяжести, все остальные – "легкие", - рассказал чиновник.
Сегодня утром оккупанты снова ударили по Херсону. В частности, в 05:00 под огнем оказался Корабельный район. Ранение получила 80-летняя женщина.
Война в Украине - ситуация в Херсонской области
Напомним, вечером 27 октября российские военные нанесли удар по правобережной Херсонщине. В частности оккупанты попали в центральную часть Херсона, в результате чего ранения получили семеро украинцев. Среди них - женщины в возрасте 82, 76 и 49 лет, двое мужчин 54 лет и херсонцы 55 и 58 лет. На месте попадания разрушены два частных дома, частичные разрушены три дома, еще десять домов повреждены.
Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что российские захватчики увеличили использование управляемых авиабомб в Херсонской области. Оккупанты пытаются нанести максимальные разрушения региону, который не подчинился.