Из-за ударов, которые наносят террористы РФ, на правобережье ранено более десяти человек.

На юге враг несет потери, но продолжает издеваться над гражданским населением, по которому наносит удары из разного оружия.

Как сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины, за минувшие сутки ликвидировано 27 оккупантов. Уничтожены три танка, зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", 11 орудий, два ударных дрона "Ланцет" и станция радиоэлектронной борьбы"Ртуть-Б".

Также уничтожены семь единиц автобронетехники и полевой пункт боепоставки.

В то же время враг не прекращает террор населения FPV-дронами и тактику сброса с БпЛА различных модификаций осколочных боеприпасов. За минувшие боевые сутки украинские военные зафиксировали 20 таких случаев.

В Михайловке в дом пожилых супругов прямо в окно влетел вражеский дрон. Оба пенсионера с ранениями госпитализированы. В результате ударов повреждены частные дома, автомобили гражданских граждан.

По данным пресс-службы, за минувшие сутки враг совершил более 70 артиллерийских обстрелов по правобережью. При этом он использовал более 480 снарядов, в том числе при восьми обстрелах населенных пунктов Херсон, Золотая Балка, Кизомис, Станислав. Артиллерией повреждено около десятка частных жилых домов и учебное заведение. В результате ранения получили 11 жителей Херсонщины.

Также сообщается, что на боевом дежурстве в Черном море находится два корабля, в том числе - подводная лодка, которая может иметь четыре ракеты типа "Калибр". Еще один корабль оккупантов дежурит в Азовском море.

"В течение суток (с 7:00 до 7:00) противник нанес два ракетных удара, вероятно ракетами "Искандер", по Херсону и по Криворожскому району. В результате удара по городу Херсон разрушено и повреждено 15 частных домов и административное здание. Есть пострадавшие среди гражданского населения", - говорится в сообщении.

Еще один ракетный удар состоялся вчера днем - враг выпустил по Николаевщине из самолетов тактической авиации крылатые ракеты Х-59. Все три ракеты были уничтожены, но в результате падения обломков ракеты поврежден частный дом.

Кроме того, тактическая авиация врага продолжает пуски управляемых авиабомб по населенным пунктам Херсонского и Бериславского районов. Пять авиационных ударов с применением 27 таких бомб нанесены за прошедшие сутки. Повреждены многоэтажные и частные жилые дома в Бериславе, Новобериславе, Казацком и Веселом.

За данными главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, за минувшие сутки в регионе из-за российской агрессии 11 человек получили ранения. В частности, вчера после шести вечера захватчики нанесли ракетный удар, в результате которого повреждено более двадцати гражданских объектов.

"Это пятнадцать частных домов, три многоэтажки, четыре магазина, административное и банковское помещение. Ранения получили семь человек: двое - средней степени тяжести, все остальные – "легкие", - рассказал чиновник.

Сегодня утром оккупанты снова ударили по Херсону. В частности, в 05:00 под огнем оказался Корабельный район. Ранение получила 80-летняя женщина.

Война в Украине - ситуация в Херсонской области

Напомним, вечером 27 октября российские военные нанесли удар по правобережной Херсонщине. В частности оккупанты попали в центральную часть Херсона, в результате чего ранения получили семеро украинцев. Среди них - женщины в возрасте 82, 76 и 49 лет, двое мужчин 54 лет и херсонцы 55 и 58 лет. На месте попадания разрушены два частных дома, частичные разрушены три дома, еще десять домов повреждены.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что российские захватчики увеличили использование управляемых авиабомб в Херсонской области. Оккупанты пытаются нанести максимальные разрушения региону, который не подчинился.

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