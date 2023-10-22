Сбить авиабомбы почти невозможно.

Российские оккупанты стали сбрасывать больше авиабомб на населенные пукнты Херсонской области. Если раньше они выпускали 2-3 бомбы в сутки, то сейчас – около 40.

Об этом сообщил спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире телемарафона. Он подчеркнул, что хотя оккупанты и не выпускают по Херсонщине много ракет, враг применяет авиабомбы – а их почти невозможно сбить. По словам Толоконникова, они летят очень низко и быстро запускаются.

"Такого количества авиабомб, которые сейчас летят на Херсонскую область, никогда не было. Если раньше выпускали 2-3 в сутки, то сейчас уже 38. Что касается разрушений, если они попадают в дом – от дома ничего не остается. И рядом разрушаются дома взрывной волной", – добавил спикер Херсонской ОВА.

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Обстрелы Херсонской области

Начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин 21 октября сообщил, что российские оккупанты с полуночи выпустили по региону 24 авиабомбы.

16 октября россияне сбросили на область авиабомбы сразу с пяти самолетов. Оккупационные войска ударили по Бериславскому району.

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