Разрушены два частных дома, частично разрушены три дома, также есть поврежденные.

Вечером российская армия вновь нанесла удар по Херсонской области. В частности, удар был нанесен по центру Херсона, в результате чего ранения получили семь украинцев.

Как сообщает начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, российские захватчики нанесли удары по центру Херсона. "Легкие ранения получили женщины в возрасте 82, 76 и 49 лет. Им оказали помощь в больнице. Дальнейшее лечение - амбулаторное. Двое мужчин 54 лет, а также херсонцы 55 и 58 лет получили множественные осколочные ранения. Однако повреждения легкие, им оказана помощь на месте. От госпитализации они отказались", - рассказал чиновник.

По его данным, на месте попадания разрушены два частных дома, частичные разрушения – три, еще десять домов повреждены.

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По словам Прокудина, также под вражеским огнем был Берислав. В этом населенном пункте травмирован 62-летний мужчина. У него взрывная травма и множественные ссадины.

Начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко уточнил, что по Херсону удар был нанесен около 18:30. Взрыв был слышен в разных районах города.

"Раненых семеро мирных жителей всех возрастов. Трое из них госпитализированы, четырем на месте оказана медицинская помощь", - написал чиновник в Телеграм-канале.

Ситуация в Херсонской области

Сегодня утром российские захватчики нанесли удар по Херсонщине - попали в жилой дом в Зеленовке. Под завалами спасатели нашли погибшего мужчину, а во время обстрела центра Херсона пострадал 36-летний местный житель – мужчина получил ранениями спины и туловища.

Впоследствии стало известно, что на юге Украины уничтожены три управляемые авиационные ракеты Х-59 и два ударных БПЛА "Ланцет", которые запустила российская армия. В частности, в результате боевой работы силами и средствами воздушного командования "Юг" на Николаевщине уничтожены управляемые ракеты Х-59, на Херсонщине - два беспилотника "Ланцет".

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