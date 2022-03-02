Кличко призвал украинцев не терять выдержку.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что российские оккупанты движутся в сторону столицы Украины.

"Друзья! Дорогие киевляне! Враг стягивает силы все ближе к столице. Ночью обстреливал Белую Церковь, продолжались бои в Буче и Гостомеле. Мы готовимся и будем защищать Киев", - сказал Кличко.

Также он призвал жителей города не терять выдержку и не верить дезинформации.

"Враг распространяет много лжи, чтобы сломать украинцев. Доверяйте только официальным ресурсам! Киев стоит и будет стоять. Мы будем сражаться", - добавил мэр Киева.

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