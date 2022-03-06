Противник пытается наступать севернее Николаева, поделились в ОП.

Враг нацеливается на захват Южно-Украинской АЭС.

Об этом советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил во время всеукраинского телемарафона.

По его словам, оккупанты пытаются "наступать севернее Николаева и пытаются развернуться в сторону Южно-Украинской АЭС, чтобы совершить попытку захвата, как Запорожской АЭС".

При этом Арестович отметил, что на сегодняшний день Запорожская АЭС работает в штатном режиме, и "там немного врагов".

Также он высказал мнение, что севернее от Николаева врагу "не легко будет пройти, как ему кажется, но усилия оккупантов направлены туда".

Как сообщал УНИАН, 24 февраля оккупационные войска захватили Чернобыльскую АЭС и Зону отчуждения.

4 марта российские войска захватили Запорожскую АЭС.