Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что оборона Харькова сейчас очень мощная, критической точкой области пока является Изюм.
Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона.
Синегубов напомнил, что вчера в Харькове были обстрелы с самолетов и артиллерии по нескольким районам города.
Кроме того, очень много техники врага было уничтожено на подходах к городу.
"Изюм - это сейчас критическая точка Харьковской области. Мы ждем возможных "зеленых коридоров", чтобы подвезти туда гуманитарную помощь и вывезти оттуда людей", - сказал он.
По словам главы ОВА, через Южный вокзал Харькова ежедневно выезжают около 30 тыс. людей.
"Действия противника вызывают недоумение, потому что он фактически битву наземную уже проиграл. У него не осталось штурмовых войск, чтобы оказать сопротивление украинским военным. Оборона Харькова очень мощная сейчас, и все попытки противника крупными или средними колоннами зайти в город или пройти город завершаются тем, что их полностью уничтожают. Но все равно ночью было несколько таких попыток, все они были уничтожены", - сообщил он.
Как добавил Синегубов, по данным ВГА, утром был уничтожен вражеский самолет, сейчас ожидается подтверждение этого от военных.
Синєгубов также сказал, что местная власть работает над организацией "зеленого коридора" в Харькове.
"У нас согласованы маршруты, как только мы получим подтверждение от Вооруженных сил Украины и Офиса президента, то сразу начинаем эвакуацию и доставку гуманитарного груза. У нас под это готова инфраструктура, автобусы готовы, водители, даже привлекаем Красный крест со своими мощностями. Наша задача... - максимально быстро вывезти людей и доставить гуманитарный груз", - рассказал председатель ОВА.
Напомним, 24 февраля рано утром войска России вторглись на территорию Украины. Позже украинская Верховная Рада проголосовала за введение военного положения.
Противник атаковал военные объекты, а затем использовал разное вооружение и авиацию против мирных населенных пунктов. В частности, враг атаковал Харьков.
Около 5 утра 6 марта харьковские Телеграм-каналы сообщили, что в городе неспокойно. Там якобы пролетел самолет. В сети также поделились информацией, что областной центр ночью снова подвергся вражескому ракетному удару, загорелась многоэтажка.