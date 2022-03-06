Все попытки противника колоннами зайти в Харьков завершаются тем, что их полностью уничтожают, отметил глава ОВА.

Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что оборона Харькова сейчас очень мощная, критической точкой области пока является Изюм.

Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона.

Синегубов напомнил, что вчера в Харькове были обстрелы с самолетов и артиллерии по нескольким районам города.

Кроме того, очень много техники врага было уничтожено на подходах к городу.

"Изюм - это сейчас критическая точка Харьковской области. Мы ждем возможных "зеленых коридоров", чтобы подвезти туда гуманитарную помощь и вывезти оттуда людей", - сказал он.

По словам главы ОВА, через Южный вокзал Харькова ежедневно выезжают около 30 тыс. людей.

"Действия противника вызывают недоумение, потому что он фактически битву наземную уже проиграл. У него не осталось штурмовых войск, чтобы оказать сопротивление украинским военным. Оборона Харькова очень мощная сейчас, и все попытки противника крупными или средними колоннами зайти в город или пройти город завершаются тем, что их полностью уничтожают. Но все равно ночью было несколько таких попыток, все они были уничтожены", - сообщил он.

Как добавил Синегубов, по данным ВГА, утром был уничтожен вражеский самолет, сейчас ожидается подтверждение этого от военных.

Синєгубов также сказал, что местная власть работает над организацией "зеленого коридора" в Харькове.

"У нас согласованы маршруты, как только мы получим подтверждение от Вооруженных сил Украины и Офиса президента, то сразу начинаем эвакуацию и доставку гуманитарного груза. У нас под это готова инфраструктура, автобусы готовы, водители, даже привлекаем Красный крест со своими мощностями. Наша задача... - максимально быстро вывезти людей и доставить гуманитарный груз", - рассказал председатель ОВА.

Напомним, 24 февраля рано утром войска России вторглись на территорию Украины. Позже украинская Верховная Рада проголосовала за введение военного положения.

Противник атаковал военные объекты, а затем использовал разное вооружение и авиацию против мирных населенных пунктов. В частности, враг атаковал Харьков.

Около 5 утра 6 марта харьковские Телеграм-каналы сообщили, что в городе неспокойно. Там якобы пролетел самолет. В сети также поделились информацией, что областной центр ночью снова подвергся вражескому ракетному удару, загорелась многоэтажка.