На очереди - женские бронежилеты.

Впервые в истории Украины утверждена полевая форма для женщин Вооруженных сил. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

"3 августа 2023 года Министерство обороны Украины утвердило образец-эталон костюма летнего полевого для военнослужащих ВСУ. Отныне женская летняя полевая форма официально поставлена на обеспечение", - указано в сообщении.

Работа над внедрением женской полевой формы началась в 2022 году во исполнение поручения министра и по инициативе проекта Arm Women Now, общественной инициативы Forma Two и при участии советницы – уполномоченной Президента Украины по вопросам безбарьерности.

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По словам министра обороны Алексея Резникова, в ближайшее время будут начаты соответствующие процедуры закупок и поставки в войска формы для военнослужащих. Он заверил, что в обновленной модели костюма были учтены все пожелания и замечания военнослужащих-женщин, участвовавших в военных (исследовательских) испытаниях одежды.

Министр подчеркнул, что также продолжается работа над внедрением женского бронежилета.

"Уже есть первые образцы женских бронежилетов. Продолжается их изучение на соответствие технической спецификации. После всех соответствующих испытаний и согласований будут утверждены образцы-эталоны бронежилетов. В конце концов, наши защитницы будут иметь возможность получить не только полевую форму, но и средства индивидуальной защиты в соответствии со своими антропометрическими данными", - сказал Резников.

По данным Минобороны, сегодня в рядах ВСУ проходит службу около 42 тыс. женщин-военнослужащих, около 5 тыс. из них находятся на переднем крае, где выполняют боевые задачи наравне с мужчинами.

Военная форма для женщин в ВСУ

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года Резников сообщил, что в воинских частях начали тестировать первые партии женской армейской формы.

Он отметил, что оборонное ведомство совместно с волонтерами несколько месяцев занималось вопросом разработки женской формы. Было изготовлено два варианта костюма и нижнего белья для военнослужащих, которые переданы для экспериментального ношения в воинских частях. Также речь шла об исследовании модели полевого костюма (китель и брюки). Резников тогда сообщил о планах начать в январе 2023 г. работу по внедрению для военнослужащих отдельного типа ботинок с высокими берцами, а также бронежилетов с учетом антропологических особенностей.

Министр добавил, что экспериментальный образец такого бронежилета уже разработан отечественными производителями. Также министр сообщил, что отдельно должен стоять вопрос обеспечения формой беременных.

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