В ВСУ служит больше женщин, чем в НАТО, но отдельной военной одежды у украинских защитниц до сих пор нет. Минобороны совместно с волонтерами разрабатывают ее и работают над внедрением летней полевой униформы и нижнего белья для военнослужащих.
В эфире 1+1 руководитель производственной части социальной инициативы ArmWomenNow Евгения Великая и офицер 241-й бригады Ольга Бигарь, известная как "Ведьма" выразили надежду, что уже в ближайшее время завершится внедрение женской военной формы.
Евгения Великая заявила, что комплект женского военного белья состоит из топа и двух пар трусиков, их шили с учетом отзывов женщин-военнослужащих.
Говоря о женской форме, "Ведьма" отметила, что здесь речь идет не о красоте и женственности, а о комфорте. "В условиях боевых действий мы носим на себе большой вес, бронежилет, и эта форма должна быть настолько комфортной, чтобы мы могли успешно выполнять свои боевые задачи", - отмечает Бигарь.
Ткань женской формы не рвется легко, она огнеупорная, не плавится, не парит. Именно эта ткань - это то, что уже утверждено ВСУ для мужчин.
Эту форму уже год передают женщинам на передовую бесплатно, их отправили уже 4 тыс. выпускают такой новый комплект формы и для беременных женщин-военнослужащих.
Что входит в комплект военной формы для женщины (в зависимости от сезона меняется):
- нижнее белье;
- термобелье (демисезонное или зимнее);
- КЛП (костюм летний полевой);
- убакс (тактическая рубашка) или поло;
- костюм летний полевой;
- утепленные куртки (2 шт);
- зимние теплые брюки;
- бушлаты.
Унифицированная женская военная форма
В прошлом году сообщалось, что в украинской армии появится унифицированная женская военная форма. Ее разработкой занимаются две инициативные группы волонтеров.
Идея возникла после многочисленных запросов от женщин, которые сейчас воюют на передовой. Мужские размеры и фасоны одежды не соответствуют женским. Так, брюки могут хорошо сидеть в бедрах, но будут великоваты в талии, у кителей - длинные рукава, плечо спускается почти до локтя.