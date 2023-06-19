Выпускают новый комплект формы и для беременных женщин-военнослужащих.

В ВСУ служит больше женщин, чем в НАТО, но отдельной военной одежды у украинских защитниц до сих пор нет. Минобороны совместно с волонтерами разрабатывают ее и работают над внедрением летней полевой униформы и нижнего белья для военнослужащих.

В эфире 1+1 руководитель производственной части социальной инициативы ArmWomenNow Евгения Великая и офицер 241-й бригады Ольга Бигарь, известная как "Ведьма" выразили надежду, что уже в ближайшее время завершится внедрение женской военной формы.

Евгения Великая заявила, что комплект женского военного белья состоит из топа и двух пар трусиков, их шили с учетом отзывов женщин-военнослужащих.

Говоря о женской форме, "Ведьма" отметила, что здесь речь идет не о красоте и женственности, а о комфорте. "В условиях боевых действий мы носим на себе большой вес, бронежилет, и эта форма должна быть настолько комфортной, чтобы мы могли успешно выполнять свои боевые задачи", - отмечает Бигарь.

Ткань женской формы не рвется легко, она огнеупорная, не плавится, не парит. Именно эта ткань - это то, что уже утверждено ВСУ для мужчин.

Эту форму уже год передают женщинам на передовую бесплатно, их отправили уже 4 тыс. выпускают такой новый комплект формы и для беременных женщин-военнослужащих.

Что входит в комплект военной формы для женщины (в зависимости от сезона меняется):

нижнее белье;

термобелье (демисезонное или зимнее);

КЛП (костюм летний полевой);

убакс (тактическая рубашка) или поло;

костюм летний полевой;

утепленные куртки (2 шт);

зимние теплые брюки;

бушлаты.

Унифицированная женская военная форма

В прошлом году сообщалось, что в украинской армии появится унифицированная женская военная форма. Ее разработкой занимаются две инициативные группы волонтеров.

Идея возникла после многочисленных запросов от женщин, которые сейчас воюют на передовой. Мужские размеры и фасоны одежды не соответствуют женским. Так, брюки могут хорошо сидеть в бедрах, но будут великоваты в талии, у кителей - длинные рукава, плечо спускается почти до локтя.

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