Пять тысяч украинских защитниц находятся непосредственно на передовой.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину на войне с оккупантами погибла 101 женщина-военнослужащая.

Как отметил глава Минобороны во время шестого женского форума, еще 50 защитниц считаются пропавшими без вести, а 100 получили ранения.

По словам Резникова, за время полномасштабной войны 350 женщин отмечены государственными наградами. Две военнослужащие получили звание Героев Украины посмертно. Это Инна Дереусова и Екатерина Ступицкая.

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Министр добавил, что в рядах Вооруженных сил сейчас служат 59 786 женщин. В то же время 18 тысяч женщин являются гражданскими работницами в ВСУ. 41 тысяча женщин занимают именно воинские должности и 5 тысяч находятся непосредственно на передовой.

Женщины на войне в Украине

На войне с Россией служат тысячи женщин. 14 сентября 2022 года стало известно, что на фронте погибла военнослужащая Ольга Симонова "Симба". Россиянка по происхождению, воевавшая за свободу в Украине, была родом из Челябинска. Девушке было 34 года.

К сожалению, некоторые военнослужащие попали в российский плен.

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в апреле рассказала, как обращаются с военнослужащими-украинками в российском плену. По ее словам, украинок бреют наголо и унижают их достоинство.

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