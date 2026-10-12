'Путин не придумал бы лучше': The Telegraph назвал 'зловещий' момент в дизельной сделке

Трамп лишает Украину главного рычага давления в войне.

В пятницу Дональд Трамп объявил о дизельной сделке с Россией, разрешающей доступ российского топлива на мировые рынки. Как отмечает обозреватель The Telegraph Билл Браудер, на первый взгляд, это выглядит как сделка, призванная помочь простым американцам. Но на самом деле, это крайне "зловещее" соглашение, которое лишает Украину главного козыря в этой войне.

Очевидная проблема этой сделки заключается в том, что Россия почти наверняка не сможет ее выполнить, указывает аналитик.

"Страна, которая сама импортирует топливо для своих грузовиков, вряд ли станет спасать Америку. Возможно, Путин отправит одну-две символические партии, чтобы Трамп мог объявить о своей победе. Однако обещание поставлять топливо на "мировой рынок" сформулировано так, что никто и никогда не сможет проверить, было ли оно выполнено", - указывает эксперт.

Видео дня

Во-вторых, даже если каждая тонна дойдет до адресата, это почти ничего не изменит. Конкретные обязательства касаются 1,8 млн тонн. США потребляют около 190 млн тонн дизельного топлива в год. Это менее 1% от годовой потребности, или примерно объем потребления за три с половиной дня.

"Зловещий" аспект, который лишает Украину рычагов давления в войне

В ответ на российские бомбардировки украинских городов Украина наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. И хотя Путин отверг предложение Зеленского об "энергетическом перемирии", но если бы Украина продолжила действовать и вывела из строя оставшиеся российские мощности по переработке нефти, то, скорее всего, Путин в конечном счете согласился бы на какое-либо перемирие в воздухе, указывает аналитик.

Однако Трамп только что сделал использование этого рычага давления гораздо более сложным, отмечает он:

"Поставка трех миллионов обещанных тонн дизеля зависит от состояния российских НПЗ. Отныне каждый украинский беспилотник, поразивший такой объект, будет преподноситься в Вашингтоне как удар по американским автомобилистам. Сам Путин не смог бы придумать сценарий лучше".

Дизельная сделка Трампа и удары по НПЗ

Конгресс США готовит двухпартийный законопроект "Закон Рональда Рейгана "Мир через силу", который должен запретить закупку российской нефти. Конгрессмен Дон Бейкон резко раскритиковал решение президента Дональда Трампа о закупке российского дизельного топлива, назвав его проявлением слабости и ошибкой.

Тем временем Дональд Трамп объявил об "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной. При этом, по данным Axios, он имел в виду потенциальное соглашение, согласно которому каждая из сторон прекратит атаки на нефтеперерабатывающие заводы.

Вас также могут заинтересовать новости: