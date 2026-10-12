'Они быстро поймут': в НАТО спрогнозировали, что будет с европейской помощью Украине

Гринкевич отметил, что помощь Украине сдержит угрозу со стороны Путина для Европы.

Европейцам следует усилить поддержку Украины в ответ на российские гибридные атаки. Об этом заявил Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич в интервью Bloomberg.

Он отметил действия Дании и Германии, которые увеличили помощь Украине после гибридных атак на своей территории.

"Это адекватные меры реагирования, показывающие России, что цели, которых она стремится достичь, недостижимы", – заявил он.

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Хотя в Европе набирают силу политические течения, критикующие продолжение поддержки Украины – особенно в преддверии ключевых выборов 2027 года, – Гринкевич выразил уверенность, что их позиция будет "поглощена" осознанием того, насколько важную роль Украина играет в обеспечении европейской безопасности.

"Думаю, они очень быстро поймут, как следует поступить и почему это необходимо для их собственной национальной безопасности", – отметил он.

Отвечая на вопрос по поводу возможности завершения войны между Украиной и Россией и о том, как повлияла на это дизельная сделка президента Дональда Трампа с Путиным, он заявил, что предпочитает сосредоточиться на военных аспектах.

"Окна возможностей открываются и закрываются. Мы должны искать такие возможности и использовать их, пока они есть", – сказал он.

США могут лишить Украину помощи

Ранее издание FT заявило, что Вашингтон пригрозил свернуть обмен разведданными с Украиной, а также остановить PURL (Перечень приоритетных потребностей Украины). Через этот механизм европейские партнеры закупают для ВСУ американское вооружение.

Президент США Дональд Трамп ранее призвал Украину сменить президента. Он раскритиковал украинские удары по российским НПЗ и заявил, что Украине нужен другой президент, который подпишет мирное соглашение с РФ.

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